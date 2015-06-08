沪综指收升2.2%续创逾七年新高 银行等金融股领涨

路透北京6月8日 - 中国股市沪综指周一收升2.2%续创逾七年新高。分析师指出，在打新资金继续回流，中国中车复牌涨停、创业板大跌以及金融股受银行混改利好消息推动等多重因素刺激下，大盘再度大幅上扬。未来在国企改革和央企重组等政策主线推动下，预计大盘将维持震荡上行格局。

沪综指.SSEC收报5,131.881点，涨108.785点或2.17%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点。上证A股今日成交13,042亿元人民币，再创历史天量，上周五为12,268亿元。

“我认为这不算（风格转换），只是在金融股和创业板之间的轮动，不是广义的二八切换。”东北证券分析师沈正阳说。

他认为，今日金融股涨幅居前主要还是受混改消息推动，同时创业板下跌导致部分资金迁移。此前有海外媒体报导称，交行最终的混合所有制改革方案一个月前已上报，有望近期获批。

交行(601328.SS)今日收报涨停至8.94元。

中国股市今年表现最好的创业板指数周一收跌，因中国证券投资基金业协会近日发出倡议，希望公募基金对于创业板股票投资应坚持价值投资并提高风险控制能力，不少投资者将其理解为政策警示，市场人气有所降温。

沈正阳认为，除了基金业协会的倡议，“太贵了”也是创业板近期调整的原因之一。

平安证券分析师房雷对后市表现较为乐观，他认为在大盘突破5,000点心理关口之后可以直接上看上轮牛市高点6,124点。

他并认为，“国企改革是最重要的催化剂，不仅包括央企（改革），还包括银行混改，这是更大范围的催化剂吧”。

6月5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》等两份涉及国企国资改革的重要文件，政策面利好无疑是今日相关板块涨幅居前的主因。

个股方面，由中国南车和中国北车两大轨道车辆大厂合并并更名的中国中车(601766.SS)(1766.HK)周一首日恢复交易并收报涨停。

今日银行、保险、证券以及央企改革相关板块涨幅居前，其中新华保险(601336.SS)以及西部证券(002673.SZ)等个股涨停。

创业板指数P则收低4.67%至3,704.55点。

沪深300指数.CSI300收报5,353.75点，涨2.36%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,339.6点，涨2.1%，成交1,617,065手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出5.4亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。