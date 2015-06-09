沪综指收跌结束三连涨 经济前景预期偏弱抑制市场人气

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透北京6月9日 - 中国股市沪综指周二收跌结束三连涨。分析师指出，5月物价数据令市场对二季度GDP增速预期偏弱，且市场在MSCI明晟明日凌晨宣布是否将A股纳入其新兴市场指数前保持谨慎。赚钱效应有所减弱，大盘短线料维持高位震荡。
沪综指.SSEC收报5,113.534点，跌18.347点或0.36%，上证A股今日成交11,452亿元人民币，上日为13,042亿元。
周二公布的5月份CPI和PPI数据略逊于预期，对此中信建投分析师安尉认为，这肯定对市场人气造成了影响，因为市场会开始质疑货币政策的有效性。
中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，有分析师认为，二季度GDP增速破七会成为大概率事件。
昨日大热的国企改革和央企重组板块今日表现平平，对此安尉认为：“（上周五的两份文件）还不是真正意义上市场期待的顶层设计，不是具体的可操作性的方案。”因此这一消息面的利好对市场的影响有限。
对于近期市场热谈的A股能否被纳入MSCI新兴市场指数的问题，银河证券投资顾问吴俊认为可能性不大，因为A股今年以来的累积涨幅已经不小，且美元和人民币的自由兑换能否达到海外投资者的要求还令人担忧。
对于国企改革和央企重组的投资主线，吴俊认为这一题材下的个股出现了分化，一部分是已经完成重组的个股，比如今日跌停的中国中车(601766.SS)；另一部分则是充满重组预期的个股，比如今日涨停中煤能源(601898.SS)和中国神华(601088.SS)。
创业板指数P收涨0.03%至3,705.54点。
沪深300指数.CSI300收报5,317.46点，跌0.68%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,250.2点，跌1.84%，成交1,640,112手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出12.62亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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