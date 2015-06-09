沪综指收跌结束三连涨 经济前景预期偏弱抑制市场人气

路透北京6月9日 - 中国股市沪综指周二收跌结束三连涨。分析师指出，5月物价数据令市场对二季度GDP增速预期偏弱，且市场在MSCI明晟明日凌晨宣布是否将A股纳入其新兴市场指数前保持谨慎。赚钱效应有所减弱，大盘短线料维持高位震荡。

沪综指.SSEC收报5,113.534点，跌18.347点或0.36%，上证A股今日成交11,452亿元人民币，上日为13,042亿元。

周二公布的5月份CPI和PPI数据略逊于预期，对此中信建投分析师安尉认为，这肯定对市场人气造成了影响，因为市场会开始质疑货币政策的有效性。

中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，有分析师认为，二季度GDP增速破七会成为大概率事件。

昨日大热的国企改革和央企重组板块今日表现平平，对此安尉认为：“（上周五的两份文件）还不是真正意义上市场期待的顶层设计，不是具体的可操作性的方案。”因此这一消息面的利好对市场的影响有限。

对于近期市场热谈的A股能否被纳入MSCI新兴市场指数的问题，银河证券投资顾问吴俊认为可能性不大，因为A股今年以来的累积涨幅已经不小，且美元和人民币的自由兑换能否达到海外投资者的要求还令人担忧。

对于国企改革和央企重组的投资主线，吴俊认为这一题材下的个股出现了分化，一部分是已经完成重组的个股，比如今日跌停的中国中车(601766.SS)；另一部分则是充满重组预期的个股，比如今日涨停中煤能源(601898.SS)和中国神华(601088.SS)。

创业板指数P收涨0.03%至3,705.54点。

沪深300指数.CSI300收报5,317.46点，跌0.68%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,250.2点，跌1.84%，成交1,640,112手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出12.62亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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