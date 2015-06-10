沪综指收跌 新一轮IPO启动及A股未被纳入MSCI加剧大盘震荡

路透北京6月10日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌。分析师指出，A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数以及新一轮新股发行批文下发等消息带动大盘低开探底，但随后买气逐渐恢复，创业板个股全线反弹带动大盘逐波回升一度冲高，尾盘则再度回落，预计短线大盘维持震荡上行的格局。

沪综指.SSEC收报5,106.036点，跌7.498点或0.15%，盘中最低探至5,001.49点；上证A股今日成交10,005亿元人民币，上日为11,452亿元。

相比早盘跳水的主板市场，今日调整多日的创业板表现抢眼，对此新时代证券研究总监孙卫党认为，“一是因为赚钱效应强，二是因为前期重仓创业板的资金还在里边，另外这种高成长的故事大家比较信。”

他认为，在新股中签率和收益率依然维持在较高水平的情况下，新股发行提速的长期影响就是一二级市场的风险收益平衡点被打破，但这个过程是渐进的。

至于A股没有被纳入MSCI指数的问题，他认为这主要对低市盈率的指标股影响较大，这也是早盘股指跳水的主要原因。

周二中国证监会下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。据此前预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。

国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)年度评审第二次搁置将中国A股纳入其旗下指数的计划，但A股国际化步伐仍将有序推进，未来被纳入国际指数将是大势所趋。

上海证券分析师屠骏认为，无论是MSCI没有把A股纳入其新兴市场指数，还是证监会昨日又批24只新股发行，都没有对市场造成过大扰动，因为A股还是国内投资者高度集中的市场，同时市场已经习惯了新股发行提速的节奏。

创业板指数P收涨3.49%至3,834.70点。中国中车(601766.SS)则继续收跌9.73%。

沪深300指数.CSI300收报5,309.11点，跌0.16%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,250.6点，跌0.44%，成交1,614,829手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入17.4亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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