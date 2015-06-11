沪综指震荡收升 经济数据符合预期大盘高位缩量整理

路透北京6月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收升。分析师指出，周四公布数项重要经济数据基本符合预期，市场对二季度中国经济进一步放缓的担忧有所减轻。但商品房销售数据回暖也令市场担心投资者重新调整资产配置。整体看，大盘呈高位缩量盘整格局，预计短线继续维持震荡整理。

沪综指.SSEC收报5,121.593点，涨15.557点或0.30%；上证A股今日成交9,682亿元人民币，上日为10,005亿元。

国家统计局数据显示，1-5月份，全国商品房销售面积35996万平方米，同比下降0.2%，降幅比1-4月份收窄4.6个百分点。商品房销售明显回暖，重点城市更为明显。

银河证券投资顾问吴俊认为，对股市而言这值得警惕，因为楼市持续回暖可能导致投资者重新配置资产，且股市见顶的标志之一就是楼市回暖。

东北证券分析师沈正阳认为，新股发行提速令同一时点的新股和次新股数量大幅增加，通常连续涨停的这类个股对资金分流的影响不可小觑，且一级市场收益率走高会大大分流二级市场资金。

中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。有观点认为，监管层通过加快新股发行速度增加市场供给，从而控制股指上涨速度。

沈正阳认为，从中国中车(601766.SS)的走势看，当前市场不仅产业资本和价值投资者在撤离，部分投机资金也在减仓，因此A股出现量能不断萎缩的局面。

创业板指数P收涨0.72%至3,862.14点，多只小盘股涨停。中国中车(601766.SS)则继续收跌2.19%。

沪深300指数.CSI300收报5,306.59点，跌0.05%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,299.2点，跌0.2%，成交1,419,243手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出8.7亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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