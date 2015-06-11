沪综指震荡收升 经济数据符合预期大盘高位缩量整理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收升。分析师指出，周四公布数项重要经济数据基本符合预期，市场对二季度中国经济进一步放缓的担忧有所减轻。但商品房销售数据回暖也令市场担心投资者重新调整资产配置。整体看，大盘呈高位缩量盘整格局，预计短线继续维持震荡整理。
沪综指.SSEC收报5,121.593点，涨15.557点或0.30%；上证A股今日成交9,682亿元人民币，上日为10,005亿元。
国家统计局数据显示，1-5月份，全国商品房销售面积35996万平方米，同比下降0.2%，降幅比1-4月份收窄4.6个百分点。商品房销售明显回暖，重点城市更为明显。
银河证券投资顾问吴俊认为，对股市而言这值得警惕，因为楼市持续回暖可能导致投资者重新配置资产，且股市见顶的标志之一就是楼市回暖。
东北证券分析师沈正阳认为，新股发行提速令同一时点的新股和次新股数量大幅增加，通常连续涨停的这类个股对资金分流的影响不可小觑，且一级市场收益率走高会大大分流二级市场资金。
中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。有观点认为，监管层通过加快新股发行速度增加市场供给，从而控制股指上涨速度。
沈正阳认为，从中国中车(601766.SS)的走势看，当前市场不仅产业资本和价值投资者在撤离，部分投机资金也在减仓，因此A股出现量能不断萎缩的局面。
创业板指数P收涨0.72%至3,862.14点，多只小盘股涨停。中国中车(601766.SS)则继续收跌2.19%。
沪深300指数.CSI300收报5,306.59点，跌0.05%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,299.2点，跌0.2%，成交1,419,243手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出8.7亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。