沪综指震荡收升 市场观望情绪较浓结构性机会犹存

路透北京6月12日 - 中国股市沪综指周五震荡收升。分析师指出，大盘升至高位后，市场观望情绪较浓导致上涨乏力、下跌有限。在下周多只新股发行冻结资金且端午小长假即将到来之际，估计大盘维持缩量滞涨、高位震荡整理的格局。

沪综指.SSEC收报5,166.35点，涨44.757点或0.87%；本周股指累积上涨2.85%，上证A股今日成交10,534亿元人民币，上日为9,682亿元。

“5,000点之上大家都不稳定，只是出现一些局部的短线投资机会，资金还是寻找补涨、滞涨，前期调整充分的个股。”中信建投分析师安尉说。

他认为，大盘要脱离震荡整理的行情关键还需要政策面的明朗，否则揣测、观望的谨慎情绪难以消散。

展望下周，万联证券分析师沈赟认为，由于下周三四五三天适逢国泰君安等新股发行冻结资金，且端午小长假在即，除非本周末央行出降准降息的宽松政策，否则大盘可能维持高位震荡整理格局。

板块方面，受上海浦东新区推出地方国资国企改革意见提振，相关板块涨幅居前，其中外高桥(600648.SS)、浦东金桥(600639.SS)等多只个股涨停。

上海证券报周五报导，上海市浦东新区出台国资改革方案，在推进区直属公司重组的同时，还将设立区级国资流动平台，将竞争类企业股权划入平台公司。

创业板指数P收涨0.97%至3,899.71点，多只小盘股涨停。中国中车(601766.SS)则继续收跌5.44%。

沪深300指数.CSI300收报5,335.12点，涨0.54%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,336.8点，涨0.89%，成交1,325,183手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入15.5亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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