沪综指收跌2% 严查场外配资令避险情绪升温

路透北京6月15日 - 中国股市沪综指周一收跌2%，创半月来最大单日跌幅。分析师指出，证监会严禁券商场外配资影响今日市场人气，即将于周三开始的新股申购因包括大市值股票发行而对资金面构成扰动，场内避险情绪有所升温，预计短期大盘维持高位震荡格局。

沪综指.SSEC收报5,062.993点，跌103.357点或2%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。上证A股今日成交10,599亿元人民币，上日为10,534亿元。

“周末有关投资者放杠杆炒作中国中车(601766.SS)不幸跳楼的消息进一步强化了监管场外配资的要求，市场情绪自然受影响。”东北证券分析师沈正阳称。

上周六中国证监会通过官方微博再次重申“各证券公司不得通过网上证券交易接口为任何机构和个人开展场外配资活动”的要求，市场普遍认为监管层借助此举严谨增量场外配资，至于已经形成的存量配资如何处理目前尚无消息。

他并认为，产业资本在当前高估值的市况下套现的情况越来越频繁，此外很多中概股也在酝酿回归A股的计划，这些多少都会影响市场情绪。

中国证监会周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿，其中明确提出券商两融业务规模不超过其净资本四倍，允许两融合约合理展期等。对此万联证券分析师沈赟认为，允许两融合约展期对部分蓝筹股算是利好，因为其融资盘较大，且这部分投资者着眼于中线投资，允许展期维持了市场的稳定。

他认为，由于本周适逢国泰君安等大市值股票发行冻结资金，且端午小长假前市场心态多有浮躁，虽然当前市场并不缺乏流动性，但市场情绪所受影响可能还是被放大。

有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为周四（18日）。江苏银行发行预披露文件，预计发行不超过25.97亿股股份，并有望率先启动第二波城商行上市潮。

创业板指数P收跌5.22%至3,696.03点，多只小盘股涨停。中国中车则继续收跌2.24%。

沪深300指数.CSI300收报5,221.17点，跌2.14%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,194点，跌2.53%，成交1,430,015手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出11.47亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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