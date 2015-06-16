沪综指收创近三周最大单日跌幅 短期资金现离场迹象（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论)
路透北京6月16日 - 中国股市沪综指.SSEC周二收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅，个股出现全面下跌尤以小盘股为主。多位分析师认为，股指进入高位后，市场分歧进一步加大，部分投资者变现避险心态渐浓，短期资金出现离场迹象。
市场人士指出，昨日大跌已引起投资者担忧，在缺乏利好消息的前提下，前期热炒的中小盘股抛售压力大增，市场情绪所主导的抛售不减，股指随之逐波下跌。
而此前大盘上涨过快过猛，近期一些诱发因素导致部分资金已经开始采取防守型策略，本周大盘顺理成章的进入调整阶段。
“市场本身涨了这么多，估值这么高，可能有些资金不管是主动还是被动还是会减仓。”国都证券策略分析师肖世俊称。
此前大盘延续震荡上扬走势，沪综指近一个月累计最大升幅20%，创业板指数则达到23%。
信达证券策略分析师谷永涛认为，短期各方面因素叠加令市场对资金流出的预期逐渐加强，场内投资者情绪波动较大，导致市场出现短期连续调整，目前判断仍属于牛市上升过程中的正常休整。
周三开始本周将连续三天迎来新股发行，在市场疲软的时候，新股发行冻资对二级市场资金面影响很大，因为相比赚钱效应疲弱的二级市场，一级市场的投资收益较为确定，更多的资金就会选择打新。
中信证券策略周报指出，本周流动性将有两重干扰：一是大盘股国泰君安IPO，本周四、五将迎来打新高峰，预计冻结资金规模在7-9万亿人民币；二是美联储召开议息会，不排除热钱流入可能开始逐步放缓，甚至逐步流出。
有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。
今日几乎所有板块都在下跌，其中航空、船舶和电脑设备等行业板块跌幅居前，中国中车(601766.SS)再度收报跌停至21.58元。但金融板块抗跌性相对较强，多位分析师表示，前期金融板块涨幅较小，估值溢价较为合理，抛压相对较轻。
“短期受资金驱动力减弱，包括资金降杠杆，尤其是民间非法配资清理，肯定对之前的高估值，高涨幅，高股价的股票杀伤力还是比较大。”肖世俊称。
不过分析人士指出，支撑牛市几个因素没有发生变化，受资金驱动力减弱等因素的影响，短期大盘仍将维持一段时间的震荡，但中长期牛市并未结束。
沪综指.SSEC周二收报4,887.432点，跌175.561点或3.47%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。上证A股今日成交8,915亿元人民币，上日为10,588亿元。创业板指数本周前两个交易日累计下跌近8%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。