沪综指收升1.65% 央企改革概念股爆发带动大盘反弹

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周三收升1.65%。分析师指出，午后受有关国企改革顶层设计方案有望近期公布消息提振，央企改革板块大涨并带动大盘反弹，相关权重股亦回升提振市场人气，此前超跌的创业板走势突出，短线大盘在超跌后料续反弹。

沪综指.SSEC收报4,967.898点，涨80.466点或1.65%，盘中最低跌至4,767.22点；上证A股今日成交8,262亿元人民币，上日为8,915亿元。

国金证券投资顾问郑邵嵘说，有消息称，国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。从盘面看，今天央企改革股出现集体上涨，其中中粮系和国投系股票纷纷涨停，反映市场对央企改革预期提升。

此外，创业板中的大市值权重股也出现企稳大涨，其中东方财富(300059.SZ)涨停。这类股票的特点是在4月份冲上阶段高点之后已经过了近两个月的充分调整。

他并认为，沪综指经过近300点左右的回调之后，部分存量资金进行腾挪和博弈，部分股票出现多头重新寻找突破口的情况。

而银河证券投资顾问吴俊认为，今日创业板表现好于主板一是因为其前期调整更为充分，二是在资金不足的情况下市场通常选择体量较小的品种进行炒作。

“创业板昨天就已经跌到30日均线了，在牛市里30日均线不会轻易被跌穿，否则调整就不是一天两天了。”他称。

他认为，市场当前资金面偏紧，一是银行季末考核财政缴款，二是产业资本套现减持，三是券商关闭场外配资；四是两融降杠杆。如果央行本月没有降准或降息，那么资金面短时间紧张的情况可能延续。

中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)A股IPO以来的最高募资纪录。

中粮屯河(600737.SS)、国投电力(600886.SS)收报涨停；创业板指数P则收涨4.20%至3,741.36点。

沪深300指数收报5,138.83点，涨1.46%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,117.2点，涨1.25%，成交 1,420,093手。130亿元额度的沪股通净卖出8.61亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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