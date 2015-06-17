沪综指收升1.65% 央企改革概念股爆发带动大盘反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周三收升1.65%。分析师指出，午后受有关国企改革顶层设计方案有望近期公布消息提振，央企改革板块大涨并带动大盘反弹，相关权重股亦回升提振市场人气，此前超跌的创业板走势突出，短线大盘在超跌后料续反弹。
沪综指.SSEC收报4,967.898点，涨80.466点或1.65%，盘中最低跌至4,767.22点；上证A股今日成交8,262亿元人民币，上日为8,915亿元。
国金证券投资顾问郑邵嵘说，有消息称，国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。从盘面看，今天央企改革股出现集体上涨，其中中粮系和国投系股票纷纷涨停，反映市场对央企改革预期提升。
此外，创业板中的大市值权重股也出现企稳大涨，其中东方财富(300059.SZ)涨停。这类股票的特点是在4月份冲上阶段高点之后已经过了近两个月的充分调整。
他并认为，沪综指经过近300点左右的回调之后，部分存量资金进行腾挪和博弈，部分股票出现多头重新寻找突破口的情况。
而银河证券投资顾问吴俊认为，今日创业板表现好于主板一是因为其前期调整更为充分，二是在资金不足的情况下市场通常选择体量较小的品种进行炒作。
“创业板昨天就已经跌到30日均线了，在牛市里30日均线不会轻易被跌穿，否则调整就不是一天两天了。”他称。
他认为，市场当前资金面偏紧，一是银行季末考核财政缴款，二是产业资本套现减持，三是券商关闭场外配资；四是两融降杠杆。如果央行本月没有降准或降息，那么资金面短时间紧张的情况可能延续。
中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)A股IPO以来的最高募资纪录。
中粮屯河(600737.SS)、国投电力(600886.SS)收报涨停；创业板指数P则收涨4.20%至3,741.36点。
沪深300指数收报5,138.83点，涨1.46%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,117.2点，涨1.25%，成交 1,420,093手。130亿元额度的沪股通净卖出8.61亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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