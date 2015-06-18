沪综指收创三周最大单日跌幅 利空因素催生调整压力（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京6月18日 - 中国股市沪综指.SSEC周四收创三周来最大单日跌幅。分析师指出，本周市场面临新股申购分流资金及监管层严查场外配资等利空因素，催生了大盘调整压力，惟下跌过程中出现缩量显示压抛压尚不严重。在节后资金回流以及市场情绪缓和之后，大盘料将企稳回升。

分析师指出，此前大盘持续上涨后累积获利回吐压力较大，调整有利于消化该压力，从技术面上看，K线形态出现短线破位下跌走势，大盘需要继续震荡整理。

“得震荡消化消化之前过大的涨幅。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

沪综指3月份以来的这一轮单边上涨最大累计升幅达到56%。

他并指出，近期央行货币政策宽松程度未达到市场预期也对市场情绪有所打击，目前接近半年末银行存款压力较大，季节性因素造成资金需求比较大，央行也没有对MLF进行续作，最近市场资金利率开始反弹，近两日货币市场利率反弹明显，间接影响到股市资金面。

业内人士表示，在前期密集出台降准和降息等大举措后，中国经济已有显稳趋势，加之为减少股市、房价等资产泡沫化风险，央行可能会放缓宽松政策出台的频率，以观察前期措施效果。

凯石益正资产管理有限公司研究总监周荣华表示，本周资金层面临较紧的状态，今日发行的国泰君安募资达300亿元，为近五年最大IPO，本轮新股冻结资金规模在6-7万亿之间，这对二级市场构成了较大考验。

另外由于央行近两周在公开市场都是零操作，MLF6,000亿到期没有续作，地方债发行也都增加了资金上的压力。受此影响，本周资金价格，如7天回购利率出现了明显的上升，从资金压力上对大盘形成了比较明显的抑制。

沪综指.SSEC周四收报4,785.356点，跌182.542点或3.67%，此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%；上证A股今日成交7,823亿元人民币，上日为8,262亿元。

**市场情绪趋谨慎**

东北证券分析师沈正阳认为，昨天的反弹可以看做是技术面的回升，也可以算是国企整合消息推动的上涨，但目前市场整体处于震荡区间运行状态，所以投资者在炒作上会相对谨慎。

从板块上看，昨日大涨的互联网、信息安全和国产软件等板块今日均位于跌幅板前列，乐视网(300104.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)和全通教育(300359.SZ)等多只个股收报跌停。沈正阳认为，这说明投资者操作越来越短线化，板块持续性越来越弱。同时银行板块表现不佳无疑成为拖累主板的重要力量。

今日交通银行(601328.SS)收跌9.68%，并带动银行股板块早盘领跌。

万联证券分析师沈赟称，交行大跌无疑冲击了多头人气。该股在传出获批混改方案前涨了一波，但昨日消息公布后仅微幅收涨，今日更是大跌，说明市场已经提前兑现利好。他认为，由于周五适逢三大股指期货交割，且端午小长假即将到来，市场波动较大也不算意外。

对于监管层严查配资市场，为市场提供新的利空因素。且本周五是期指交割日，发生市场波动和意外走势的概率较大。不过分析人士表示，目前调整是牛市过程中的技术性调整，从历史规律看，技术调幅通常是10%-15%，而创业板调整压力释放则较为充分，创业板指数P本周已累计下跌逾10%。

沪深300指数.CSI300收报4,930.55点，跌4.05%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,937点，跌3.65%，成交672,606手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.6亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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