沪综指收创三周最大单日跌幅 利空因素催生调整压力（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论)
路透北京6月18日 - 中国股市沪综指.SSEC周四收创三周来最大单日跌幅。分析师指出，本周市场面临新股申购分流资金及监管层严查场外配资等利空因素，催生了大盘调整压力，惟下跌过程中出现缩量显示压抛压尚不严重。在节后资金回流以及市场情绪缓和之后，大盘料将企稳回升。
分析师指出，此前大盘持续上涨后累积获利回吐压力较大，调整有利于消化该压力，从技术面上看，K线形态出现短线破位下跌走势，大盘需要继续震荡整理。
“得震荡消化消化之前过大的涨幅。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
沪综指3月份以来的这一轮单边上涨最大累计升幅达到56%。
他并指出，近期央行货币政策宽松程度未达到市场预期也对市场情绪有所打击，目前接近半年末银行存款压力较大，季节性因素造成资金需求比较大，央行也没有对MLF进行续作，最近市场资金利率开始反弹，近两日货币市场利率反弹明显，间接影响到股市资金面。
业内人士表示，在前期密集出台降准和降息等大举措后，中国经济已有显稳趋势，加之为减少股市、房价等资产泡沫化风险，央行可能会放缓宽松政策出台的频率，以观察前期措施效果。
凯石益正资产管理有限公司研究总监周荣华表示，本周资金层面临较紧的状态，今日发行的国泰君安募资达300亿元，为近五年最大IPO，本轮新股冻结资金规模在6-7万亿之间，这对二级市场构成了较大考验。
另外由于央行近两周在公开市场都是零操作，MLF6,000亿到期没有续作，地方债发行也都增加了资金上的压力。受此影响，本周资金价格，如7天回购利率出现了明显的上升，从资金压力上对大盘形成了比较明显的抑制。
沪综指.SSEC周四收报4,785.356点，跌182.542点或3.67%，此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%；上证A股今日成交7,823亿元人民币，上日为8,262亿元。
**市场情绪趋谨慎**
东北证券分析师沈正阳认为，昨天的反弹可以看做是技术面的回升，也可以算是国企整合消息推动的上涨，但目前市场整体处于震荡区间运行状态，所以投资者在炒作上会相对谨慎。
从板块上看，昨日大涨的互联网、信息安全和国产软件等板块今日均位于跌幅板前列，乐视网(300104.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)和全通教育(300359.SZ)等多只个股收报跌停。沈正阳认为，这说明投资者操作越来越短线化，板块持续性越来越弱。同时银行板块表现不佳无疑成为拖累主板的重要力量。
今日交通银行(601328.SS)收跌9.68%，并带动银行股板块早盘领跌。
万联证券分析师沈赟称，交行大跌无疑冲击了多头人气。该股在传出获批混改方案前涨了一波，但昨日消息公布后仅微幅收涨，今日更是大跌，说明市场已经提前兑现利好。他认为，由于周五适逢三大股指期货交割，且端午小长假即将到来，市场波动较大也不算意外。
对于监管层严查配资市场，为市场提供新的利空因素。且本周五是期指交割日，发生市场波动和意外走势的概率较大。不过分析人士表示，目前调整是牛市过程中的技术性调整，从历史规律看，技术调幅通常是10%-15%，而创业板调整压力释放则较为充分，创业板指数P本周已累计下跌逾10%。
沪深300指数.CSI300收报4,930.55点，跌4.05%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报4,937点，跌3.65%，成交672,606手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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