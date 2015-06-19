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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 10:01 BJT

沪综指早盘一度跌逾2% 昨日尾盘急跌令部分投资者信心动摇

路透上海6月19日 - 中国股市沪综指周五早盘一度下跌逾2%。分析师指出，昨日尾市大盘一波急跌令投资者信心出现动摇，今日早盘匆忙出手，出现一波惯性下滑走势。

开盘13分钟，沪综指报4,734.421点，跌1.06%；之前曾低至4,664.502点，跌幅达2.53%。

“昨天尾市一波杀跌，把抢反弹的都套住了，大家都担心中级调整，早盘考虑减仓了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国股市沪综指周四收跌3.7%创三周最大单日跌幅，主要因为本周市场面临新股申购分流资金及监管层严查场外配资等利空因素，催生了大盘调整压力。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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