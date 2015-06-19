沪综指早盘一度跌逾2% 昨日尾盘急跌令部分投资者信心动摇

路透上海6月19日 - 中国股市沪综指周五早盘一度下跌逾2%。分析师指出，昨日尾市大盘一波急跌令投资者信心出现动摇，今日早盘匆忙出手，出现一波惯性下滑走势。

开盘13分钟，沪综指报4,734.421点，跌1.06%；之前曾低至4,664.502点，跌幅达2.53%。

“昨天尾市一波杀跌，把抢反弹的都套住了，大家都担心中级调整，早盘考虑减仓了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。