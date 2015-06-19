沪综指早盘一度跌逾2% 昨日尾盘急跌令部分投资者信心动摇

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月19日 - 中国股市沪综指周五早盘一度下跌逾2%。分析师指出，昨日尾市大盘一波急跌令投资者信心出现动摇，今日早盘匆忙出手，出现一波惯性下滑走势。
开盘13分钟，沪综指报4,734.421点，跌1.06%；之前曾低至4,664.502点，跌幅达2.53%。
“昨天尾市一波杀跌，把抢反弹的都套住了，大家都担心中级调整，早盘考虑减仓了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
中国股市沪综指周四收跌3.7%创三周最大单日跌幅，主要因为本周市场面临新股申购分流资金及监管层严查场外配资等利空因素，催生了大盘调整压力。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。