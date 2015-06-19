沪综指早盘收跌逾2% 短期4600点一线或出现支撑

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周五早盘继续惯性下挫，大盘低开后震荡下行，跌幅一度超过3%，后回升有所企稳。分析师指出，季末流动性紧张对股市资金面影响较大，近两日打新资金分流和部分杠杆资金离场加剧了盘中动荡，短期大盘在4,600点一线或出现支撑，但判断市场能否形成底部仍需视政策面而定。

沪综指.SSEC早盘收报4,687.32点，跌98.04点或2.05%，盘中最低探至4,624.15点；上证A股早盘成交3,577亿元人民币，上日为7,823亿元。

“不用太悲观，我觉得打新资金对二级市场资金的分流比较大。”湘财证券策略分析师朱礼旭称，“而且杠杆资金有一些避险情绪比较敏感，导致了市场的恐慌杀跌。”

他并认为, 判断市场底部仍需视政策面而定，此前市场普遍预期6月末前还有一次降准或结构性的资金注入，但如果央行没有相应动作的话，市场宽松的资金面将迎来拐点。

中国央行研究局近期调整了今年中国经济主要指标的预测，这意味着中国央行初步判断经济企稳回升，对宏观经济基本面的判断，或许是一切政策出台的考量。在中国经济的本轮周期中，货币政策或进入观望期。

中信证券报告认为，本周四、五为打新高峰，预计冻结资金规模在7-9万亿，下周二、三，打新高峰冻结的大量资金将回流。而在市场情绪较脆弱、不确定性因素较大的环境下，季末流动性因素对市场波动的影响力被放大，容易造成风险溢价的波动，加大市场动荡。

进入7月份后，银行季末冲存款带来的流动性扰动也将减弱。随着美联储政策不确定性的下降，资金外流也将减少。上周海外基金流出曾创历史新高，流出超过70亿美元，预计此趋势在进入7月后也将减弱。所以随着短期扰动性因素的减弱，7月后市场震荡也有望降低。

报告称，统计数据显示，各个市场板块中融资比例较大的股票，在周四市场下跌中跌幅未高于市场平均水平。显示投资者在过去一段时间可能已对杠杆风险进行主动或被动地调整，而这个调整的市场影响可能已经能反映在最近的大幅震荡中。

周五早盘，沪市融资余额最大的中国平安(601318.SS)微幅收升0.05%，融资余额据次位的中信证券(600030.SS)收涨0.43%。

报告预计，沪综指下半年的中枢在25倍市盈率，对应5,500点。目前股价水平开始向下偏离价值中枢，均值回归动力加大。同时大盘回撤为部分犹豫的投资者提供了上车的动力。5月公募基金规模单月增长破万亿，新增资金将会充分利用回撤机会进行建仓。

沪深300指数早盘收报4,852.39点，跌1.59%；沪深300指数期货主力7月合约早盘收报4,873.2点，跌2.03%，成交887,224手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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