沪综指早盘收低2.4% 降杠杆操作导致大盘继续惯性下跌

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周二早盘收低2.4%。分析师指出，今日新股申购资金开始回流但力度相对较弱，由于当前时点整体资金面并不宽松，前期获利盘和融资盘在形势不明的情况下继续降杠杆操作，导致目前点位仍不断涌现杀跌盘，大盘继续惯性下跌。
沪综指.SSEC早盘收报4,369.16 点，跌109.20点或2.44%，盘中最多跌4.77%；上证A股今日早盘3,986成交亿元人民币，上日全天为6,792亿元。上周沪综指重挫逾13%创七年最大单周跌幅。
“现在市场的情绪还是需要修复。”首创证券分析师邵帅说。
他认为，此前市场做多的逻辑较为清晰，盘中热点主线明显，在大盘全面下跌后，市场暂时没有新的热点主线，这种情况下市场观望情绪占据主导，“现在即使看反弹，也不知道资金所追逐的方向在哪。”
两市大批个股早盘再现跌停。
沪深300指数.CSI300早盘收报4,571.51 点，跌1.41%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5早盘收报4,646点，跌1.48%，成交1,019,880 手。创业板指数P早盘收跌2.52%至3,231.31点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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