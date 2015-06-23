沪综指早盘收低2.4% 降杠杆操作导致大盘继续惯性下跌

路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周二早盘收低2.4%。分析师指出，今日新股申购资金开始回流但力度相对较弱，由于当前时点整体资金面并不宽松，前期获利盘和融资盘在形势不明的情况下继续降杠杆操作，导致目前点位仍不断涌现杀跌盘，大盘继续惯性下跌。

沪综指.SSEC早盘收报4,369.16 点，跌109.20点或2.44%，盘中最多跌4.77%；上证A股今日早盘3,986成交亿元人民币，上日全天为6,792亿元。上周沪综指重挫逾13%创七年最大单周跌幅。

他认为，此前市场做多的逻辑较为清晰，盘中热点主线明显，在大盘全面下跌后，市场暂时没有新的热点主线，这种情况下市场观望情绪占据主导，“现在即使看反弹，也不知道资金所追逐的方向在哪。”