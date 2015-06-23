沪综指震荡收升2.2% 打新资金解冻促大盘技术性反弹

路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周二大幅震荡，终盘收升2.2%。分析师指出，大盘连续下挫导致配资盘因无力追缴保证金而遭强制平仓，股指盘中一度重挫，随着超卖程度的扩大以及打新资金回流入市，大盘逐波反弹回升收红，短线预计维持震荡格局。

沪综指.SSEC收报4,576.492点，涨98.128点或2.19%。盘中一度跌至4,264.77点。上证A股今日成交6,882亿元人民币，上周五为6,792亿元。

东北证券分析师沈正阳认为，近期市场资金面偏紧，否则很多配资盘就不会出现无法追加保证金而被强制平仓。配资盘被强制平仓是近几日市场大跌的一个主要原因。

他认为，“这两个交易日表现应该不会太差，应该会走个小反弹。”

从周二开始，上周因打新被解冻的资金陆续开始回流。

万联证券分析师沈赟认为，配资客无法追加保证金的一个原因就是借不到钱。每年6月末银行都会进行揽储大战，其出借资金的意愿很弱，而吸纳资金的意愿强烈。

他看好明后两天的行情，主要原因是明日国泰君安网上申购解冻资金逾1.3万亿，明显超过上次中国核电(601985.SS)新股冻结资金量，这部分资金存在配市值的需要，所以解冻资金会回流二级市场。

此外军工股今日整体涨幅居前，国新办举行的记者会上介绍了有关中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体的安排情况。

航天通信(600677.SS)、中航飞机000768.SS等收报涨停，创业板指数P收涨2.38%至3,393.94点。

沪深300指数.CSI300收报4,786.09点，涨3.21%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5尾盘报4,749.2点，涨0.69%，成交2,021,525手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入70.7亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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