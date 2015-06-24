（修正）沪综指收升2.5% 电力、运输服务等国企改革股推动大盘续反弹

(更正：内文第二段“上周五”有误，应为“上日”)

路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周三收升2.5%。分析师指出，在沪股通连续两个交易日净买入规模超过70亿元以及新股申购资金解冻继续回流等推动下，主力资金选择电力、运输服务等国企改革板块进行运作。短线看，量能有所放大，料股指有望继续反弹上试5日均线。

沪综指.SSEC收报4,690.150点，涨113.658点或2.48%，盘中一度跌至4,552.13点。上证A股今日成交8,094亿元人民币，上日为6,882亿元。

“还不能确定调整已经结束，跌得比较狠的（很多不是）两融标的。”山西证券分析师麻文宇说。

她并认为，判断本轮调整是否结束还是要看量价配合情况，即量能是否有效放大，因为诱发本轮调整的一个原因就是资金面的种种利空。如果量能无法有效放大，反弹必定是弱势的。

银河证券投资顾问吴俊认为，判断调整是否结束主要看两个指标，一是技术面上必须站上5日线；二是本周末央行是否降准降息，因为反弹的本质是对宽松政策预期的博弈。

他并认为，从盘面看，涨幅居前的都是前期涨幅不大的、有炒作题材预期的二线蓝筹，在大盘走势不甚明了的当下，主力资金炒作这些股票的收益确定性较大。

今日电力和运输服务类个股涨幅居前，其中吉电股份(000875.SZ)、中国国航(601111.SS)均收报涨停。

创业板指数P收跌0.31%至3,383.40点。

沪深300指数.CSI300收报4,880.13点，涨1.96%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5尾盘报4,847.8点，涨1.92%，成交1,771,441手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出30.39亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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