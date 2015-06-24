（修正）沪综指收升2.5% 电力、运输服务等国企改革股推动大盘续反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：内文第二段“上周五”有误，应为“上日”)
路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周三收升2.5%。分析师指出，在沪股通连续两个交易日净买入规模超过70亿元以及新股申购资金解冻继续回流等推动下，主力资金选择电力、运输服务等国企改革板块进行运作。短线看，量能有所放大，料股指有望继续反弹上试5日均线。
沪综指.SSEC收报4,690.150点，涨113.658点或2.48%，盘中一度跌至4,552.13点。上证A股今日成交8,094亿元人民币，上日为6,882亿元。
“还不能确定调整已经结束，跌得比较狠的（很多不是）两融标的。”山西证券分析师麻文宇说。
她并认为，判断本轮调整是否结束还是要看量价配合情况，即量能是否有效放大，因为诱发本轮调整的一个原因就是资金面的种种利空。如果量能无法有效放大，反弹必定是弱势的。
银河证券投资顾问吴俊认为，判断调整是否结束主要看两个指标，一是技术面上必须站上5日线；二是本周末央行是否降准降息，因为反弹的本质是对宽松政策预期的博弈。
他并认为，从盘面看，涨幅居前的都是前期涨幅不大的、有炒作题材预期的二线蓝筹，在大盘走势不甚明了的当下，主力资金炒作这些股票的收益确定性较大。
今日电力和运输服务类个股涨幅居前，其中吉电股份(000875.SZ)、中国国航(601111.SS)均收报涨停。
创业板指数P收跌0.31%至3,383.40点。
沪深300指数.CSI300收报4,880.13点，涨1.96%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5尾盘报4,847.8点，涨1.92%，成交1,771,441手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出30.39亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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