（更正）沪综指早盘初段扩大跌幅至3.8% 信心不足致大盘全面杀跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正沪指盘中最大跌幅为3.8%，非4%)
路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五早盘一度下跌逾3.8%。分析师指出，上周暴跌导致配资盘爆仓情况严重，看多信心不足致大盘重新步入调整。市场人士预计，大盘已进入中级调整，沪综指4,000点将具备重要支撑。
沪综指开盘后不久一度下跌3.8%，最新报4,403.6385点，跌2.74%。
“货币宽松预期落空叠加降杠杆的余波导致泥沙俱下。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
中国国泰君安(601211.SS)15.25亿A股首日上市开盘较发行价涨20%，为近五年最大A股IPO。
中国股市沪综指中国股市沪综指周四放量收跌3.5%,将前两日弹幅抹去大部分。分析师指出，在投资者情绪谨慎且技术压力仍然明显的情况下，反弹难以持续，大盘重新步入调整。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。