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中国财经 | 2015年 6月 26日 星期五 09:48 BJT

（更正）沪综指早盘初段扩大跌幅至3.8% 信心不足致大盘全面杀跌

(更正沪指盘中最大跌幅为3.8%，非4%)

路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五早盘一度下跌逾3.8%。分析师指出，上周暴跌导致配资盘爆仓情况严重，看多信心不足致大盘重新步入调整。市场人士预计，大盘已进入中级调整，沪综指4,000点将具备重要支撑。

沪综指开盘后不久一度下跌3.8%，最新报4,403.6385点，跌2.74%。

“货币宽松预期落空叠加降杠杆的余波导致泥沙俱下。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

中国国泰君安(601211.SS)15.25亿A股首日上市开盘较发行价涨20%，为近五年最大A股IPO。

中国股市沪综指中国股市沪综指周四放量收跌3.5%,将前两日弹幅抹去大部分。分析师指出，在投资者情绪谨慎且技术压力仍然明显的情况下，反弹难以持续，大盘重新步入调整。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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