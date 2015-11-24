沪综指小幅收升 券商板块受消息刺激逆势走强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师称，今日市场继续震荡调整，权重股走势疲弱对指数形成拖累，券商板块则受消息刺激午后逆势走强带动股指尾盘翻红。近期市场热点较为散乱，个股虽活跃但部分疯炒品种的走势可能难以持续。
沪综指.SSEC收报3,616.11点，升5.79点或0.16%，今日上海A股成交3,273亿元人民币，上日成交4,134亿元。
“今日大盘出现调整，主要是大盘股的一个调整，个股方面还是比较活跃。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他称，沪综指3,663点和3,678点为两个重要的技术阻力关口，后市对此关口能否形成有效突破尚存疑问，加之目前市场热点比较散乱，大盘短期走势难以乐观。
据消息人士透露，中国证监会近日通知称，鉴于目前市场已逐步企稳，为充分发挥市场自我调节作用，恢复市场证券经营机构常规监管，决定取消关于保持股票每天自营净买入的要求。
国金证券策略团队指出，券商自营取消头寸限制会有影响，但无需过度夸大，存量行情仍将延续。此举在一定程度上的确增加了之前被限制的自营盘的空头头寸，有锁定全年收益趋向，但其对市场的负面冲击无需过度担忧，不是决定市场拐点的核心因素。
券商股受此消息刺激午后整体逆势走强，中信证券(600030.SS)收涨0.95%，东北证券(000686.SZ)收涨8.92%。
沪深300指数.CSI300收报3,753.89点，升0.01%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5报3,645.0点，升0.48%，成交16,014手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入 4.24亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)