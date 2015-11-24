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中国财经 | 2015年 11月 24日 星期二 15:22 BJT

沪综指小幅收升 券商板块受消息刺激逆势走强

路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师称，今日市场继续震荡调整，权重股走势疲弱对指数形成拖累，券商板块则受消息刺激午后逆势走强带动股指尾盘翻红。近期市场热点较为散乱，个股虽活跃但部分疯炒品种的走势可能难以持续。

沪综指.SSEC收报3,616.11点，升5.79点或0.16%，今日上海A股成交3,273亿元人民币，上日成交4,134亿元。

“今日大盘出现调整，主要是大盘股的一个调整，个股方面还是比较活跃。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他称，沪综指3,663点和3,678点为两个重要的技术阻力关口，后市对此关口能否形成有效突破尚存疑问，加之目前市场热点比较散乱，大盘短期走势难以乐观。

据消息人士透露，中国证监会近日通知称，鉴于目前市场已逐步企稳，为充分发挥市场自我调节作用，恢复市场证券经营机构常规监管，决定取消关于保持股票每天自营净买入的要求。

国金证券策略团队指出，券商自营取消头寸限制会有影响，但无需过度夸大，存量行情仍将延续。此举在一定程度上的确增加了之前被限制的自营盘的空头头寸，有锁定全年收益趋向，但其对市场的负面冲击无需过度担忧，不是决定市场拐点的核心因素。

券商股受此消息刺激午后整体逆势走强，中信证券(600030.SS)收涨0.95%，东北证券(000686.SZ)收涨8.92%。

沪深300指数.CSI300收报3,753.89点，升0.01%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5报3,645.0点，升0.48%，成交16,014手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入 4.24亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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