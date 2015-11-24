沪综指小幅收升 券商板块受消息刺激逆势走强

沪综指.SSEC收报3,616.11点，升5.79点或0.16%，今日上海A股成交3,273亿元人民币，上日成交4,134亿元。

国金证券策略团队指出，券商自营取消头寸限制会有影响，但无需过度夸大，存量行情仍将延续。此举在一定程度上的确增加了之前被限制的自营盘的空头头寸，有锁定全年收益趋向，但其对市场的负面冲击无需过度担忧，不是决定市场拐点的核心因素。