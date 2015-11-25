沪综指强势震荡连二日收升 中小盘股走势活跃

路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周三连二日收升。分析师称，今日盘中指标股走势稳健，个股相对活跃，热点主要集中在中小盘股，创业板指数在震荡过程中不断走高。近两日成交量难以明显放大，显示存量资金仍主导市场，技术面特点对走势影响较大，料短期大盘仍以平台整理为主。

沪综指.SSEC收报3,647.93点，升31.82点或0.88%，今日上海A股成交3,800亿元人民币，上日成交3,273亿元。

“整体上还是强势震荡，但是上涨的空间应该不大。”新时代证券策略分析师孙卫党称，目前外在因素对市场影响相对较弱，市场主要是按照自身的技术面特点和热点变化格在运转。

信达证券策略分析师艾宜表示，近期金融制度改革创新不断推出，对市场中长线信心有所提振，投资者更加看好明年走势，在年底出现提前布局效应。目前大盘处于略强势的盘整格局中，部分追求绝对收益的资金更加关注中小盘股和题材股的机会。

创业板指数P收涨2.9%。

沪深300指数收报3,781.61点，升0.74%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,680.2点，升1.15%，成交13,623手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）