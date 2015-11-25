沪综指强势震荡连二日收升 中小盘股走势活跃

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周三连二日收升。分析师称，今日盘中指标股走势稳健，个股相对活跃，热点主要集中在中小盘股，创业板指数在震荡过程中不断走高。近两日成交量难以明显放大，显示存量资金仍主导市场，技术面特点对走势影响较大，料短期大盘仍以平台整理为主。
沪综指.SSEC收报3,647.93点，升31.82点或0.88%，今日上海A股成交3,800亿元人民币，上日成交3,273亿元。
“整体上还是强势震荡，但是上涨的空间应该不大。”新时代证券策略分析师孙卫党称，目前外在因素对市场影响相对较弱，市场主要是按照自身的技术面特点和热点变化格在运转。
信达证券策略分析师艾宜表示，近期金融制度改革创新不断推出，对市场中长线信心有所提振，投资者更加看好明年走势，在年底出现提前布局效应。目前大盘处于略强势的盘整格局中，部分追求绝对收益的资金更加关注中小盘股和题材股的机会。
创业板指数P收涨2.9%。
沪深300指数收报3,781.61点，升0.74%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,680.2点，升1.15%，成交13,623手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。