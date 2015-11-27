沪综指收挫5.5%创三个月最大日跌幅 受利空因素叠加打击

路透北京11月27日 - 中国股市沪综指周五收市重挫5.5%，创逾三个月来单日最大跌幅。分析师称，近日消息面偏负面，证监会对部分券商立案调查是引发今日券商板块调整的导火索，对人气打击明显。加上新股发行重启及获利回吐压力渐增，对股指多重施压。

沪综指.SSEC收报3,436.30点，跌199.25点或5.48%，此前最大单日跌幅为2015年8月25日的7.63%；本周该指数累计下跌5.4%，亦创逾三个月来单周最大跌幅；今日上海A股成交4,631亿元人民币，上日成交4,256亿元。

“主要是这几个因素叠加在一块，本身指数也盘整了一段时间了，需要选择一个方向。”山西证券策略分析师麻文宇称。

她并指出，沪综指在3,600点附近已经盘整了两周左右的时间，市场本身面临方向选择。近日创业板中前期热点板块开始出现明显的获利回吐，反映市场风险偏好开始下降。证监会暂停收益互换的措施显示监管层降杠杆的态度未变。

方正证券策略分析师陈敏表示，目前虽然资金面较为充裕，但行情上涨缺乏实际业绩支撑，透支炒作个股引发市场深幅调整。

两位消息人士周四透露，中国证监会日前通知，要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供其进行沪深证券交易所上市股票及新三板挂牌股票交易。

中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。在中信证券宣布被查之后，国信证券(002736.SZ)亦宣布被证监会立案调查。

中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五临时停牌，交易所和公司尚未披露具体停牌原因。据两位消息人士透露，停牌主要是因其未披露公司正被证监会立案调查。这也是近日第三家被立案调查的大型券商。

A股IPO重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。

沪深300指数收报3,556.99点，跌5.38%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,487.4点，跌4.98%，成交18,971手。130亿元额度的沪股通净买入2.6亿元。（完）