沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅 金融、地产股领涨

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月2日 - 中国股市沪综指周三收升2.3%，创一个月最大单日涨幅，并为连续第三日上涨，金融、地产板块领涨大盘。分析师称，本轮打新高峰期已过，新股发行给资金面带来的压力出现缓解，今日资金集中流入权重股，对指数上涨贡献较大，而中小盘个股出现大面积调整，市场风格切换或难持续，后市继续向上空间有限。
沪综指.SSEC收报3,536.91点，涨80.60点或2.33%，此前最大单日涨幅为11月4日的4.31%；今日上海A股成交3,683亿元人民币，上日成交3,285亿元。
“今天地产股继续往上涨，然后其他权重股也跟进了。”方正证券策略分析师陈敏称，今日权重股放量明显，保险、银行及地产股占据资金流向榜前列。
光大证券策略分析师赵扬表示，此前大盘涨幅较大，自身存在调整需要，而导致本轮调整最直接的冲击就是新股发行。目前市场每月新增资金为1,000-2,000亿的水平，本次新股发行冻结资金在2万亿左右，新股在近两天集中申购对市场资金面冲击较大。
对于持续走强的地产板块，方正证券策略团队报告指出，政策有望释放出对房地产行业进一步放松的信号，且目前PE销量延续改善趋势，房地产板块估值水平整体看仍较为合理。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨5.79%，中国人寿(601628.SS)报收涨停；万科A(000002.SZ)连续第二日报收涨停。
沪深300指数收报3,721.95点，涨3.63%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,670.2点，涨4.43%，成交20,393手。130亿元额度的沪股通净卖出3.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。