沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅 金融、地产股领涨

路透北京12月2日 - 中国股市沪综指周三收升2.3%，创一个月最大单日涨幅，并为连续第三日上涨，金融、地产板块领涨大盘。分析师称，本轮打新高峰期已过，新股发行给资金面带来的压力出现缓解，今日资金集中流入权重股，对指数上涨贡献较大，而中小盘个股出现大面积调整，市场风格切换或难持续，后市继续向上空间有限。

沪综指.SSEC收报3,536.91点，涨80.60点或2.33%，此前最大单日涨幅为11月4日的4.31%；今日上海A股成交3,683亿元人民币，上日成交3,285亿元。

“今天地产股继续往上涨，然后其他权重股也跟进了。”方正证券策略分析师陈敏称，今日权重股放量明显，保险、银行及地产股占据资金流向榜前列。

光大证券策略分析师赵扬表示，此前大盘涨幅较大，自身存在调整需要，而导致本轮调整最直接的冲击就是新股发行。目前市场每月新增资金为1,000-2,000亿的水平，本次新股发行冻结资金在2万亿左右，新股在近两天集中申购对市场资金面冲击较大。

对于持续走强的地产板块，方正证券策略团队报告指出，政策有望释放出对房地产行业进一步放松的信号，且目前PE销量延续改善趋势，房地产板块估值水平整体看仍较为合理。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨5.79%，中国人寿(601628.SS)报收涨停；万科A(000002.SZ)连续第二日报收涨停。

沪深300指数收报3,721.95点，涨3.63%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,670.2点，涨4.43%，成交20,393手。130亿元额度的沪股通净卖出3.3亿元。（完）