沪综指小幅收涨 观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低

路透北京12月7日 - 中国股市沪综指周一小幅收涨。分析师称，今日大盘波动较小，投资者参与意愿不强，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低。近期美联储加息即将落地，对人民币和资本流动的影响有待观察。同时本周将发布11月份经济数据，其后中央经济工作会也将召开，市场在观望中等待消息明朗。

沪综指.SSEC收报3,536.93点，涨11.94点或0.34%，今日上海A股成交2,763亿元人民币，上日成交3,142亿元，此前成交量低点为11月3日2,444亿元。

“现在市场是一个等待和观望期，外部的一些因素需要明朗，所以观望情绪比较浓厚。”首创证券策略分析师邵帅称。

他认为，市场局部热点还是在中小板和创业板股票上，目前增量资金并未大规模入场，金融、煤炭等权重股难以持续走强，因此热点仍将围绕成长和题材等结构性热点上。

创业板指数P收涨1.71%，龙力生物(002604.SZ)、荣科科技(300290.SZ)涨停报收。

沪深300指数收报3,687.61点，涨0.27%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,631.0点，涨0.14%，成交13,493手。130亿元额度的沪股通净买入1.3亿元。（完）