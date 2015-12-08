沪综指收跌1.9% 经济数据不佳等致市场走势疲弱

路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周二收跌1.9%。分析师称，今日大盘震荡回落，个股多数下跌。当日公布的贸易数据显示当前宏观经济依然疲弱，投资者对此忧虑加剧。此外第二批新股即将启动发行，对存量资金亦有分流效应，且美联储加息前，资金相对谨慎，大盘受上述因素影响表现相对疲乏。

沪综指.SSEC收报3,470.07点，跌66.86点或1.89%，今日上海A股成交2,955亿元人民币，上日成交2,763亿元。

“新股申购的周期又快来了，对存量资金还是会有一定影响，这个因素导致市场的下跌。”方正证券策略分析师陈敏称，加之昨夜大宗商品表现不佳，整个外盘市场出现下跌，诱发今天市场的调整走势。

他认为，昨日市场缩量反弹，显示当前市场仍处于存量资金博弈状态，在存量资金主导市场的情况下，新股申购对资金面的冲击较明显，上次市场在新股申购期间曾出现较大波动。

中国证监会此前核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所三家，深交所中小板四家，创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。

信达证券策略分析师艾宜表示，近日经济数据显示短期宏观经济难以企稳，市场对经济走势担忧加剧。另外美联储12月中旬将决定加息与否，市场对加息的预期较为一致，在美联储正式宣布前市场心态较为谨慎。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。分析师认为，进口降幅缩窄主要受基数和价格因素影响。进出口状况如宏观经济一样，延续“底部徘徊”态势。货币政策未来以下调存准为主，人民币汇率波动性未来将上升。

沪深300指数收报3,623.02点，跌1.75%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,586.6点，跌1.17%，成交14,462手。130亿元额度的沪股通净卖出3.9亿元。（完）