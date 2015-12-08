沪综指收跌1.9% 经济数据不佳等致市场走势疲弱

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周二收跌1.9%。分析师称，今日大盘震荡回落，个股多数下跌。当日公布的贸易数据显示当前宏观经济依然疲弱，投资者对此忧虑加剧。此外第二批新股即将启动发行，对存量资金亦有分流效应，且美联储加息前，资金相对谨慎，大盘受上述因素影响表现相对疲乏。
沪综指.SSEC收报3,470.07点，跌66.86点或1.89%，今日上海A股成交2,955亿元人民币，上日成交2,763亿元。
“新股申购的周期又快来了，对存量资金还是会有一定影响，这个因素导致市场的下跌。”方正证券策略分析师陈敏称，加之昨夜大宗商品表现不佳，整个外盘市场出现下跌，诱发今天市场的调整走势。
他认为，昨日市场缩量反弹，显示当前市场仍处于存量资金博弈状态，在存量资金主导市场的情况下，新股申购对资金面的冲击较明显，上次市场在新股申购期间曾出现较大波动。
中国证监会此前核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所三家，深交所中小板四家，创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。
信达证券策略分析师艾宜表示，近日经济数据显示短期宏观经济难以企稳，市场对经济走势担忧加剧。另外美联储12月中旬将决定加息与否，市场对加息的预期较为一致，在美联储正式宣布前市场心态较为谨慎。
中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。分析师认为，进口降幅缩窄主要受基数和价格因素影响。进出口状况如宏观经济一样，延续“底部徘徊”态势。货币政策未来以下调存准为主，人民币汇率波动性未来将上升。
沪深300指数收报3,623.02点，跌1.75%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,586.6点，跌1.17%，成交14,462手。130亿元额度的沪股通净卖出3.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)