沪综指早盘放量收涨1.5% 美国加息符合预期资金重新入场

路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周四早盘收涨1.5%，成交额明显增加。分析师指出，美联储加息符合市场预期，投资者信心短期得以修复，同时近日新股发行处于空档期，部分资金重新入场。另外，市场对中央经济工作会议政策预期较高，受此影响地产股等板块走势强劲。

沪综指.SSEC早盘收报3,568.68点，涨52.49点或1.49%；今日上海A股早盘成交2,122亿元人民币，上日全天成交量为2,631亿元。

“今天从板块表现来看，重点还是跟随中央经济工作会议，包括与最近一些稳增长措施有关。”国都证券策略分析师肖世俊表示，但美元加息肯定也是今天行情的催化剂。

房地产板块整体继续上扬，深万科(000002.SZ)早盘收涨6.98%，股价创八年来新高。

他并称，美联储不出所料启动九年以来的首次升息0.25%，靴子终于落地，市场此前已预期充分，短期市场利空情绪宣泄殆尽。而美联储启动加息周期，预示全球资金正逐步收紧，中长期对新兴市场资金流出、汇率波动及全球资本市场估值定价中枢将带来冲击。

另外在美元加息趋势下，中国央行连续六次降息后进一步空间大为缩窄，无风险利率端对估值中枢提升动力减弱，经济放缓下基本面整体难有亮点，股市驱动力主要取决于国企、金融、财税等关键改革能否超预期。

中央经济工作会议或于近日召开，谋划明年的经济和改革计划。此前召开的中共中央政治局会议称要化解房地产库存，扩大有效需求，稳定房地产市场。防范化解金融风险，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。

美联储周三在近10年来首次升息，联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点，至025%-0.5%，结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲，能应对借贷成本上涨的争论。

沪深300指数早盘收报3,748.45点，涨1.71%；沪深300指数期货主力12月合约早盘收报3,745.0点，涨1.78%，成交7,704手。（完）