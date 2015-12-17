沪综指早盘放量收涨1.5% 美国加息符合预期资金重新入场

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周四早盘收涨1.5%，成交额明显增加。分析师指出，美联储加息符合市场预期，投资者信心短期得以修复，同时近日新股发行处于空档期，部分资金重新入场。另外，市场对中央经济工作会议政策预期较高，受此影响地产股等板块走势强劲。
沪综指.SSEC早盘收报3,568.68点，涨52.49点或1.49%；今日上海A股早盘成交2,122亿元人民币，上日全天成交量为2,631亿元。
“今天从板块表现来看，重点还是跟随中央经济工作会议，包括与最近一些稳增长措施有关。”国都证券策略分析师肖世俊表示，但美元加息肯定也是今天行情的催化剂。
房地产板块整体继续上扬，深万科(000002.SZ)早盘收涨6.98%，股价创八年来新高。
他并称，美联储不出所料启动九年以来的首次升息0.25%，靴子终于落地，市场此前已预期充分，短期市场利空情绪宣泄殆尽。而美联储启动加息周期，预示全球资金正逐步收紧，中长期对新兴市场资金流出、汇率波动及全球资本市场估值定价中枢将带来冲击。
另外在美元加息趋势下，中国央行连续六次降息后进一步空间大为缩窄，无风险利率端对估值中枢提升动力减弱，经济放缓下基本面整体难有亮点，股市驱动力主要取决于国企、金融、财税等关键改革能否超预期。
中央经济工作会议或于近日召开，谋划明年的经济和改革计划。此前召开的中共中央政治局会议称要化解房地产库存，扩大有效需求，稳定房地产市场。防范化解金融风险，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。
美联储周三在近10年来首次升息，联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率区间上调25个基点，至025%-0.5%，结束了长达10年的、围绕经济是否足够强劲，能应对借贷成本上涨的争论。
沪深300指数早盘收报3,748.45点，涨1.71%；沪深300指数期货主力12月合约早盘收报3,745.0点，涨1.78%，成交7,704手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。