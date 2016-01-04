沪综指早盘放量大幅收挫近4% 3400点或有较强支撑（更新版）

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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路透北京1月4日 - 中国股市沪综指周一早盘大幅收跌近4%。分析师表示，2016年第一个交易日，早盘大盘放量下跌，盘中指数一度出现快速跳水，中小盘个股跌幅较大。今日人民币汇率大幅贬值引发了市场对资本外流的担忧，加之目前市场扩容和解禁的压力明显，降准预期落空造成短期市场氛围偏空。
沪综指.SSEC早盘收报3,399.91点，跌139.27或3.94%。上证A股上午成交1,934亿元人民币，上日全日为2,521亿元。
“两方面导致日内出现比较大的跌幅。”首创证券策略分析师邵帅指出，美联储加息后，人民币汇率持续贬值，尤其今天这么大幅度的贬值，引发了整个市场对于资本外流，尤其是像股市这种风险资产下行压力的担忧，这是今天市场大跌的一个核心因素。
他并指出，现在市场对扩容的担忧较强，1月8日市场将迎来大股东解禁潮，目前解禁压力较明显，可能会使一直扰动市场的神经。另外三月份将推行注册制，新股发行（IPO）政策的频繁出现，也加剧了市场对于扩容的担忧。
他认为，从技术上看，沪综指3,400点是此轮行情的启动区域，也是前期股指震荡区间的下沿，此区域成交密集，或有较强支撑。
人民币兑美元即期周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价即跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势；客盘购汇需求仍旺盛，成交亦放量，短期贬值趋势料延续。
沪深300指数早盘收报3,581点，跌4.01%；沪深300指数期货主力1月合约早盘报3,521.0点，跌4.13%，成交10,691手。130亿元额度的沪股通早盘净卖出0.18亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。