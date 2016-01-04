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中国财经 | 2016年 1月 4日 星期一 13:34 BJT

中国股市午后首度触发熔断机制 受汇率贬值及限售股解禁担忧拖累

路透上海1月4日 - 中国股市周一午后跌势加快，沪深300指数.CSI300下跌5%并首度触发熔断机制，沪深市场暂停交易15分钟。分析师指出，汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心相当疲弱。

午市开盘13分钟，沪深300指数报3,542.595点，跌188.410点或5.05%；沪综指.SSEC报3,363.518点，跌175.664点，或4.96%。

“正常情况下，复牌后跌幅可能还会扩大。能否跌至7%，不好预判。”东北证券分析师沈正阳表示。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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