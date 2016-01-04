中国股市午后首度触发熔断机制 受汇率贬值及限售股解禁担忧拖累

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透上海1月4日 - 中国股市周一午后跌势加快，沪深300指数.CSI300下跌5%并首度触发熔断机制，沪深市场暂停交易15分钟。分析师指出，汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心相当疲弱。
午市开盘13分钟，沪深300指数报3,542.595点，跌188.410点或5.05%；沪综指.SSEC报3,363.518点，跌175.664点，或4.96%。
“正常情况下，复牌后跌幅可能还会扩大。能否跌至7%，不好预判。”东北证券分析师沈正阳表示。
自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。