沪综指早盘初段转为上涨逆转开盘跌势 受证监会表态提振

路透北京1月5日 - 继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，中国股市沪综指周二开盘继续大跌3%；但受证监会盘前最新表态提振，大盘大幅低开后即一路上行，早盘初段并转为上涨，成交量急剧放大，盘中部分金融权重股走势强劲。

沪综指.SSEC开盘跌3.0%，至3,196.65点；北京时间9:54，沪综指涨0.31%至3,306.338。沪深300指数.CSI300开盘亦跌2.5%，目前转为上涨0.64%。

首创证券策略分析师邵帅表示，市场恐慌情绪有所缓解，沪综指跌到前期3,000-3,200点存在技术反弹要求。

中国A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）