沪综指午盘再转为下跌逾3% 证监会表态后市场信心仍不稳

路透北京1月5日 - 中国股市沪综指周二午盘再度转为下跌逾3%。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日沪综指开盘续跌3%，但早盘受证监会盘前新表态提振逆转翻红，部分金融权重股走势强劲；不过午后2点以后又出现急速跳水，显示市场信心极为不稳。

北京时间14:13，沪综指.SSEC报3,192.68点，大跌103.58点或3.14%；沪深300指数.CSI300亦跌2.59%。

“这两天就是有点恐慌性的，8号的解禁这个事情还没明朗的话，市场可能也不会有太大幅度的反弹。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，2016年人民币贬值应该是对市场产生长期的影响。

中国A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。（完）