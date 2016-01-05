沪综指午盘再转为下跌逾3% 证监会表态后市场信心仍不稳

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月5日 - 中国股市沪综指周二午盘再度转为下跌逾3%。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日沪综指开盘续跌3%，但早盘受证监会盘前新表态提振逆转翻红，部分金融权重股走势强劲；不过午后2点以后又出现急速跳水，显示市场信心极为不稳。
北京时间14:13，沪综指.SSEC报3,192.68点，大跌103.58点或3.14%；沪深300指数.CSI300亦跌2.59%。
“这两天就是有点恐慌性的，8号的解禁这个事情还没明朗的话，市场可能也不会有太大幅度的反弹。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，2016年人民币贬值应该是对市场产生长期的影响。
中国A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)