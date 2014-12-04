（更正）沪综指大涨至43个月新高 并创近两年最大单日涨幅

(标题及内文“逾五年”有误，应为“近两年”)

路透北京12月4日 - 中国股市沪综指周四大幅收涨4.3%至43个月新高，受金融、石油等权重股集体飙升带动。分析师称，今天盘面热点开始扩散，大盘加速上涨，由于本周央行货币政策仍偏宽松，市场对资金面较乐观，充裕资金继续流入低估值大盘蓝筹股。

沪综指 .SSEC 收报2,899.46点，涨119.93点或4.315%，此前最高收位为2011年5月3日2,932.19点；今日沪综指创近两年最大单日涨幅，此前最大单日涨幅为2012年12月14日的4.32%，上证A股今日成交5,087亿元人民币，上日为5,293亿。

“大盘蓝筹股内部的轮动还是比较明显，相对没怎么涨的，开始往这个板块轮。”首创证券策略分析邵帅表示，降息后市场对流动性的预期被展开，连续暂停正回购继续传递出货币政策放松的信号，强化市场对流动性的预期。

中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。

邵帅认为，目前场内投资者热情高涨，金融股在昨日出现一定调整后，担心踏空的资金再次涌入该板块。另外今日中国石油、中国石化大涨，对指数的拉动作用较为明显。

他并指出，石油石化板块本身前期滞涨，加之今日政策面的支持表态予以配合，最近由于大盘蓝筹股的持续活跃，赚钱效应不断凸显，增量资金不断进入的前提下，估值相对偏低的大盘蓝筹股仍为首选。

为缓解经济下行压力，中国加快增加公共产品有效供给方面投资。国家发展和改革委员会周四表示，将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，今明两年并启动沿海核电工程；同时强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。

今日券商股全线涨停，上证金融地产行业指数 .SSEFN 收涨7%，中国石油 601857.SS、中国石化 600028.SS 涨停报收。

沪深300指数 .CSI300 收报3,104.35点，涨4.61%；沪深300指数期货主力12月合约 CIFZ4 尾盘报3,190.8点，涨6.74%，成交1,925,232手，沪股通130亿元额度 .NQUOTA.SH 使用35.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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