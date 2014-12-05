沪综指早盘冲高回落收跌0.6% 股指大幅震荡振幅接近6%

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周五早盘冲高回落收跌0.6%，股指大幅震荡振幅接近6%。分析师称，今日早盘成交再放巨量，盘中个股除金融、军工以外普遍大幅下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅更明显，巨额成交量暗示多空双方在目前点位分歧巨大。
沪综指.SSEC午盘报2,881.27点，跌18.19点或0.63%，盘中振幅接近6%，上证A股今日午盘成交4,315亿元人民币，上日为5,087亿，接近上个交易日全日成交量。
“连续这么个涨法，迟早得释放一下，很正常我觉得。”国都证券研究所副所长肖世俊称。
信达证券策略分析师艾宜表示，前期大盘上涨过快，调整风险有所聚集，投资者需注意金融股回调风险和融资盘获利出逃造成的倾轧。
上证银行股指数.SSEBKI早盘涨0.85%，走势明显强于大盘，创业板指数P早盘跌2.97%（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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