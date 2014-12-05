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中国财经 | 2014年 12月 5日 星期五 15:12 BJT

沪综指收升1.3%续创43个月收盘新高 A股成交额再创历史天量

路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周五大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，股指盘中振幅接近6%，A股成交额再创历史天量。分析师称，今日除金融等权重股以外，个股普遍下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅明显，大盘前期上涨过快导致调整风险聚集，巨额成交暗示多空双方在目前点位分歧巨大，但目前调整仍属强势调整。

沪综指.SSEC收报2,937.65点，涨38.19点或1.32%，此前最高收位为2011年4月25日2,964.95点，本周该指数累计上涨9.5%，创近六年最大单周涨幅；上证A股今日成交6,386亿元人民币，此前最大成交为12月3号的5,293亿元。

“市场宽幅震荡并且放出巨量，意味着整体市场的分歧开始加大，也意味着短期市场在急速上涨后需要有一个回落调整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他并指出，前期市场上涨主要以非金融的蓝筹股推动，二线蓝筹和中小盘股表现严重滞后。目前来看，市场在经过宽幅震荡的巨量的换手之后，后期市场的风格可能会出现一定的演变。权重蓝筹股将会有所休整，而二线蓝筹和部分成长股将会有轮动上涨。

今日上证金融地产行业指数.SSEFN收涨3.3%，午后券商板块再度发力冲击涨停，中信证券(600030.SS)涨停报收，中国石油(601857.SS)继前日涨停后再度大幅收升9.88%。

沪深300指数.CSI300收报3,124.88点，涨0.66%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报3,182.0点，涨0.35%，成交2,153,325手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用26亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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