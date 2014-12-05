《A股技术分析》沪综指进入高位剧烈震荡

中线看，股指在短期内即基本完成大双底型态量度升幅目标，3,000点附近作为一个次级头部，随后将有震荡整理要求。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

受天量资金入场推动，本周沪综指出现历史罕见暴涨，短期技术面讯号纷纷暂失去作用，目前股指持续在5日均线上方运行，短期均线系统多头排列，惟股指偏离下档均线过高，短期乖离率(BIAS)已达2009年2月以来最高，并超过了2007年牛市行情中大部分时段的乖离程度，后市剧烈震荡在所难免。

K线形态显示，五个交易日中出现三根十字星，其间伴随放量中阳线，显示技术面发出的调整要求被随后蜂拥而入的资金洪流冲垮，但连续出现的调整讯号加剧了大盘震荡，并已经在部分个股上体现，这一趋势或将逐步放大。

短期技术指标中KDJ，RSI高位持续钝化，其他MACD，DMI等指标也都接近历史峰值，技术指标的分析作用在过去数周被不断淡化，但随着各指标在高位的不断超买，其对大盘的制约效力会逐步显现。

本周日均成交金额较上周继续放大，接近日成交5,000亿元，财富效应或导致场外资金继续流入，在较长时期内可维持市场热度，个股将从全面上涨转为轮番波动，料大盘的调整短期内不会引发资金失衡。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周周涨幅创近六年来最大单周涨幅，同时伴以天量成交，多头气势如虹。在突破跨度近三年的大型复合双底形态后，仅用了三周时间就冲高接近3,000点，基本完成该型态量度升幅目标，中线或以3,000点附近为阶段性终点进行回抽调整，为明年新一轮升势打好基础。

周线技术指标方面，KDJ的背离状态并未因股指大涨改变，其他指标亦纷纷接近历史峰值和进入超买区域，尽管其与短期技术指标一样出现一定程度失效，但对大盘的制约作用仍在，宜密切关注其发出明确的转向讯号。（完）

(审校 林高丽)

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