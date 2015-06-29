（更正）沪综指收挫3.3%至两个半月新低 降息降准难挡平仓盘汹涌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：内文第三段此前收盘“高点”有误，应为“低点”。)
路透北京6月29日 - 在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。
他们并认为，鉴于此前高位介入的配资盘或基本被清理出局，且沪综指累积调整幅度已达20%，短线看大盘已经触底，反弹力度有待观察。
沪综指.SSEC收报4,053.030点，大跌139.843点或3.34%，今日沪综指盘中振幅逾10%，盘中最低探至3,875.05点，跌幅7.58%；此前收盘低点为4月10日的4,034.31点。上证A股今日成交9,000亿元人民币，上日为7,824亿元。
“3,800(点)差不多了，就应该止跌了，现在就技术面能起作用，什么都没用。”上海证券分析师屠骏称。
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。[nL4S0ZE07X]
而在午后大盘重挫之际，中国证券金融公司称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。并指出，“沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，今天上午强制平仓规模约22亿元，合计占交易量的比例很小。”[nL4S0ZF29P]
对此国联证券分析师张晓春认为，这一数字看来比较小，应该是不止这一点的，可能也是出于“稳定市场情绪”。
国海证券分析师李亚明则表示，到今天为止，第一批在高价位且杠杆率在1比2之上的配资盘基本上已经被清理出局，此外还有部分“止盈盘”因受惊吓而主动平仓，在眼下半年线形成支撑的情况下，第一波“杠杆杀”基本完成。
他并指出，大盘调整20%、创业板调整逾30%算是很充分了，短线看大盘触底反弹，有意抄底介入的投资者以半仓规模为宜。
对于中国证券金融公司发布的强平数据，他认为HOMS系统并非场外配资介入交易所的唯一渠道，因此无法从上述数据得出“遭强平的配资盘规模不大”的结论。
深圳创业板指数P今日收盘重挫7.91%。而在上周五沪深两市逾2,000家A股跌停后，今日仍有约1,500家个股跌停。
沪深300指数.CSI300收报4,191.55点，跌3.34%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,014.2点，跌5.44%，成交2,882,235手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出13.33亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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