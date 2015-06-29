（更正）沪综指收挫3.3%至两个半月新低 降息降准难挡平仓盘汹涌

(更正：内文第三段此前收盘“高点”有误，应为“低点”。)

路透北京6月29日 - 在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。

他们并认为，鉴于此前高位介入的配资盘或基本被清理出局，且沪综指累积调整幅度已达20%，短线看大盘已经触底，反弹力度有待观察。

沪综指.SSEC收报4,053.030点，大跌139.843点或3.34%，今日沪综指盘中振幅逾10%，盘中最低探至3,875.05点，跌幅7.58%；此前收盘低点为4月10日的4,034.31点。上证A股今日成交9,000亿元人民币，上日为7,824亿元。

“3,800(点)差不多了，就应该止跌了，现在就技术面能起作用，什么都没用。”上海证券分析师屠骏称。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。[nL4S0ZE07X]

而在午后大盘重挫之际，中国证券金融公司称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。并指出，“沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，今天上午强制平仓规模约22亿元，合计占交易量的比例很小。”[nL4S0ZF29P]

对此国联证券分析师张晓春认为，这一数字看来比较小，应该是不止这一点的，可能也是出于“稳定市场情绪”。

国海证券分析师李亚明则表示，到今天为止，第一批在高价位且杠杆率在1比2之上的配资盘基本上已经被清理出局，此外还有部分“止盈盘”因受惊吓而主动平仓，在眼下半年线形成支撑的情况下，第一波“杠杆杀”基本完成。

他并指出，大盘调整20%、创业板调整逾30%算是很充分了，短线看大盘触底反弹，有意抄底介入的投资者以半仓规模为宜。

对于中国证券金融公司发布的强平数据，他认为HOMS系统并非场外配资介入交易所的唯一渠道，因此无法从上述数据得出“遭强平的配资盘规模不大”的结论。

深圳创业板指数P今日收盘重挫7.91%。而在上周五沪深两市逾2,000家A股跌停后，今日仍有约1,500家个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,191.55点，跌3.34%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,014.2点，跌5.44%，成交2,882,235手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出13.33亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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