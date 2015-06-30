沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅 个股全面反弹

路透北京6月30日 - 中国股市沪综指周二大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。短线看，在政策面暖风频吹，监管层护盘及“杠杆杀”暂告一段落之后，大盘短期底部已现，后市料震荡上行，但反弹力度有待观察。

沪综指.SSEC收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，此前最大单日涨幅出现在2009年3月4日的6.12%。今日沪综指振幅高达10.61%，盘中最低探至3,847.86点。上证A股今日成交9,363亿元人民币，上日为9,000亿元。

“历史上看，政策底和市场底基本相近，而政策的底部已经出现，市场的底部也就不远了。”国金证券策略总监李立峰说。

他并认为，上交所公布数据显示，昨日沪市四大蓝筹ETF一起出现大幅净申购的情况，在判断市场未来趋势时，这一数据可以看做是偏正面的信号。

东北证券分析师沈正阳表示，目前大盘正处于逐步构筑中期底部阶段，但这个走势可能较为反复。

从政策面看，地方养老金可能入市的消息最为振奋。中国人社部周一稍晚发布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，这使得地方养老金入市有法可依。

而监管层护盘的用心也十分明显。针对近期市场传言配资盘大面积爆仓致沪指重挫的传闻，中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，通过HOMS系统接入证券公司的客户资产规模约4,400亿元，平均杠杆倍数约为3倍，子帐户数由5月24日高峰时的37万户下降至周一的19万户。场外配资的风险已有相当程度的释放。

对于上述数据，万联证券沈赟认为，还有大量民间配资没有通过上述系统接入交易所，因此其遭强平的规模无法精确统计，不过监管层透过上述信息安抚市场的用心倒是非常明显。

从资金面看，这轮牛市中避险情绪一直较浓的保险资金近两个交易日频频有动作。据上海证券报周二报导，多家大型保险公司内部人士透露，在这两个交易日内，确实有逢低抄底的实质性自发举动，买入的主要为银行、消费品等蓝筹股，以及蓝筹类ETF基金。

交通银行(601328.SS)、国信证券(002736.SZ)等收报涨停，创业板指数收涨6.28%至2,858.61点。

沪深300指数.CSI300收报4,473点，涨6.71%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,381.4点，涨7.97%，成交2，308,094手。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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