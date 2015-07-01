沪综指收挫5.2% 大幅波动后投资者信心羸弱（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京7月1日 - 中国股市沪综指周三收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。

沪综指.SSEC收报4,053.70点，跌223.52点或5.23%。今日沪综指振幅仍然高达6.4%，盘中最低探至4,043.37点。上证A股今日成交8,335亿元人民币，上日为9,363亿元。

“上周连续大跌之后市场信心出现了动摇，目前还是有一些恐慌情绪在蔓延。”信达证券策略分析师艾宜称。

中国最新公布的6月官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。制造业前景依然难言乐观，经济的增长动能仍显不足。

湘财证券策略分析师朱礼旭称，今日市场走势可能更多受传闻扰动。“特别是这个时候有什么风吹草动的市场传闻的，都会对投资者的信心造成影响。”

不过他同时指出，从周末央行和证监会的态度基调来看，投资者对目前情况不用太悲观，现在管理层对市场的态度偏好，后续可能出台更多维护市场健康发展的有力措施。预计沪综指在4,000点左右能企稳，市场大跌反而是介入的机会。

长城证券分析师汪毅认为，短期筑底之后，反弹可能呈现W型，即可能会有二次触底的过程。

针对大盘尾市急挫，银河证券投资顾问吴俊认为，这可能是因为昨天抄底的部分资金在看到大盘无望站上5日均线后迅速离场，此外虽然被动平仓的配资盘爆仓暂告一段落，但因受大跌行情刺激而主动降杠杆的投资者仍然存在，这也是造成沪指尾盘跳水的原因之一。

从盘面看，个股全面下跌，创业板早盘一度上涨逾5%，但最终收跌3.82%。

沪深300指数.CSI300收报4,253.02点，跌4.92%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,039.8点，跌7.67%，成交2,218,585手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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