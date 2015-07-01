沪综指收挫5.2% 大幅波动后投资者信心羸弱（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论)
路透北京7月1日 - 中国股市沪综指周三收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存在再次触底的可能。
沪综指.SSEC收报4,053.70点，跌223.52点或5.23%。今日沪综指振幅仍然高达6.4%，盘中最低探至4,043.37点。上证A股今日成交8,335亿元人民币，上日为9,363亿元。
“上周连续大跌之后市场信心出现了动摇，目前还是有一些恐慌情绪在蔓延。”信达证券策略分析师艾宜称。
中国最新公布的6月官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。制造业前景依然难言乐观，经济的增长动能仍显不足。
湘财证券策略分析师朱礼旭称，今日市场走势可能更多受传闻扰动。“特别是这个时候有什么风吹草动的市场传闻的，都会对投资者的信心造成影响。”
不过他同时指出，从周末央行和证监会的态度基调来看，投资者对目前情况不用太悲观，现在管理层对市场的态度偏好，后续可能出台更多维护市场健康发展的有力措施。预计沪综指在4,000点左右能企稳，市场大跌反而是介入的机会。
长城证券分析师汪毅认为，短期筑底之后，反弹可能呈现W型，即可能会有二次触底的过程。
针对大盘尾市急挫，银河证券投资顾问吴俊认为，这可能是因为昨天抄底的部分资金在看到大盘无望站上5日均线后迅速离场，此外虽然被动平仓的配资盘爆仓暂告一段落，但因受大跌行情刺激而主动降杠杆的投资者仍然存在，这也是造成沪指尾盘跳水的原因之一。
从盘面看，个股全面下跌，创业板早盘一度上涨逾5%，但最终收跌3.82%。
沪深300指数.CSI300收报4,253.02点，跌4.92%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,039.8点，跌7.67%，成交2,218,585手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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