沪综指收跌3.5%至三个月新低 政策利好难敌市场信心缺失

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月2日 - 中国股市沪综指周四收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。
分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。
沪综指.SSEC收报3,912.767点，跌140.93点或3.48%。今日沪综指振幅仍然高达7.03%，盘中最低探至3,795.25点。此前收盘低点为4月3日的3,863.93点，上证A股今日成交 7,320亿元人民币，上日为8,335亿元。
“现在只能看着吧，没什么好办法，跌多了看这架势政府还会救吧。”新时代证券研究总监孙卫党称。现在持币观望的投资者也不敢进场，因为反弹一次就套一次。
国联证券分析师张晓春认为，眼下释放政策信号作用不大，投资者很现实，有仓位的跌了六七成不会卖，没仓位的也不会去买，所以一点卖盘就将个股打到跌停板。
“这简直就是为国捐躯嘛！”她说。
上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。
国金证券策略总监李立峰认为，下阶段政府或有必要打出政策“组合拳”，在释放政策信号的同时，有必要拿出真金白银护盘，毕竟连续大跌之后信心非常脆弱，市场需要持续的呵护。
中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。
从盘面看，盘中跌停个股逾1,400只，创业板收跌3.99%至2,649.32点。
沪深300指数收报4,108.00点，跌3.41%；沪深300指数期货主力7月合约收报4,068.8点，跌3.35%，成交2,542,830手。130亿元额度的沪股通净买入28.09亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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