沪综指收跌3.5%至三个月新低 政策利好难敌市场信心缺失

路透北京7月2日 - 中国股市沪综指周四收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。

分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,912.767点，跌140.93点或3.48%。今日沪综指振幅仍然高达7.03%，盘中最低探至3,795.25点。此前收盘低点为4月3日的3,863.93点，上证A股今日成交 7,320亿元人民币，上日为8,335亿元。

“现在只能看着吧，没什么好办法，跌多了看这架势政府还会救吧。”新时代证券研究总监孙卫党称。现在持币观望的投资者也不敢进场，因为反弹一次就套一次。

国联证券分析师张晓春认为，眼下释放政策信号作用不大，投资者很现实，有仓位的跌了六七成不会卖，没仓位的也不会去买，所以一点卖盘就将个股打到跌停板。

“这简直就是为国捐躯嘛！”她说。

上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

国金证券策略总监李立峰认为，下阶段政府或有必要打出政策“组合拳”，在释放政策信号的同时，有必要拿出真金白银护盘，毕竟连续大跌之后信心非常脆弱，市场需要持续的呵护。

中国证监会昨晚发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。证监会新闻发言人张晓军昨在证监会微博上表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

从盘面看，盘中跌停个股逾1,400只，创业板收跌3.99%至2,649.32点。

沪深300指数收报4,108.00点，跌3.41%；沪深300指数期货主力7月合约收报4,068.8点，跌3.35%，成交2,542,830手。130亿元额度的沪股通净买入28.09亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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