沪综指早盘一度下跌近5% 重量级利好久等不来投资者渐失耐心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周五早盘大幅下跌。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，股指不断下跌使得融资盘平仓压力加大，大盘跳空低开后继续下挫，沪综指跌幅一度接近5%。
开盘19分钟，沪综指.SSEC报3,761.555点，跌151.211点或3.86%，之前一度跌至3,718.951点，或4.95%。沪综指开盘即下跌3.0%。
“投资者正在失去信心和耐心。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，大盘的持续下跌，正在逼近不少单一信托及伞型信托的平仓线，后市将会面临新一波平仓盘的压力。
近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指.SSEC收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。