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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 09:58 BJT

沪综指早盘一度下跌近5% 重量级利好久等不来投资者渐失耐心

路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周五早盘大幅下跌。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，股指不断下跌使得融资盘平仓压力加大，大盘跳空低开后继续下挫，沪综指跌幅一度接近5%。

开盘19分钟，沪综指.SSEC报3,761.555点，跌151.211点或3.86%，之前一度跌至3,718.951点，或4.95%。沪综指开盘即下跌3.0%。

“投资者正在失去信心和耐心。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，大盘的持续下跌，正在逼近不少单一信托及伞型信托的平仓线，后市将会面临新一波平仓盘的压力。

近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指.SSEC收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。市场期待国家能出台更有力的救市政策。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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