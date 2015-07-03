沪综指震荡收跌5.8% 新股发行冻资再次扰动市场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。
虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。
沪综指.SSEC收报3,686.915点，跌225.85点或5.77%。今日沪综指振幅高达7.61%，盘中最低探至3,629.56点。此前收盘低点为3月25日的3,660.73点，沪综指本周累计下跌12.1%，上证A股今日成交6,435亿元人民币，上日为7,320亿元。
“我认为市场到了这个位置，纵然不出特别多的利好也会达到一个阶段性底部。”中信建投分析师安尉说。
他并认为，很多优质成长股底部放量明显，这些股票的公开信息都比较透明，说明还是有资金入场的。
而万联证券分析师沈赟认为，目前阶段调整的底部尚未探明，鉴于李克强总理已经回京，市场依然存在政策预期，但多空博弈仍然激烈，所以股指振幅依然很大。
他并认为，下阶段政府能够拿出的政策手段还有不少，比如加快推出深港通，比如加快地方养老金入市节奏，降低新股发行速度，甚至可以考虑降低印花税。
周四晚上，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫，根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。
“期指引导现货，这个迹象很明显。”东北证券分析师沈正阳指出，“总理海外谈话中还提到股市，这较为罕见，表明政府对股市大跌已经急了，未来期待有更大利好出台。”
中国政府网报导，中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。
今日盘中跌停个股逾1,400只，创业板收跌1.66%至2,605.28点。
沪深300指数收报3,885.92点，跌5.41%；沪深300指数期货主力7月合约收报3,938.6点，跌2.96%，成交2,400,788手。130亿元额度的沪股通净买入71.46亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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