沪综指震荡收跌5.8% 新股发行冻资再次扰动市场

路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。

虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,686.915点，跌225.85点或5.77%。今日沪综指振幅高达7.61%，盘中最低探至3,629.56点。此前收盘低点为3月25日的3,660.73点，沪综指本周累计下跌12.1%，上证A股今日成交6,435亿元人民币，上日为7,320亿元。

“我认为市场到了这个位置，纵然不出特别多的利好也会达到一个阶段性底部。”中信建投分析师安尉说。

他并认为，很多优质成长股底部放量明显，这些股票的公开信息都比较透明，说明还是有资金入场的。

而万联证券分析师沈赟认为，目前阶段调整的底部尚未探明，鉴于李克强总理已经回京，市场依然存在政策预期，但多空博弈仍然激烈，所以股指振幅依然很大。

他并认为，下阶段政府能够拿出的政策手段还有不少，比如加快推出深港通，比如加快地方养老金入市节奏，降低新股发行速度，甚至可以考虑降低印花税。

周四晚上，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫，根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。

“期指引导现货，这个迹象很明显。”东北证券分析师沈正阳指出，“总理海外谈话中还提到股市，这较为罕见，表明政府对股市大跌已经急了，未来期待有更大利好出台。”

中国政府网报导，中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。

今日盘中跌停个股逾1,400只，创业板收跌1.66%至2,605.28点。

沪深300指数收报3,885.92点，跌5.41%；沪深300指数期货主力7月合约收报3,938.6点，跌2.96%，成交2,400,788手。130亿元额度的沪股通净买入71.46亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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