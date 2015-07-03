中国证监会称将减少新股发行家数及筹资额

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周五收跌5.8%再创逾三个月新低之后，证监会表示，鉴于目前市场情况，将相应减少新股发行家数及筹资金额。
中国证监会新闻发言人张晓军称，7月上旬拟安排10家企业IPO，筹资金额会相应的减少。
他在证监会例行新闻发布会上表示，基本养老金入市具有重要意义，有利于资本市场长期稳定发展，将积极支持养老、保险、QFII等长期资金入市。
他提到，合格境外机构投资者（QFII）额度将从800亿美元增加到1,500亿美元。
中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至6月29日，已有273家QFII合计获批755.42美元的投资额度。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。