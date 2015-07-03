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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 16:58 BJT

中国证监会称将减少新股发行家数及筹资额

路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周五收跌5.8%再创逾三个月新低之后，证监会表示，鉴于目前市场情况，将相应减少新股发行家数及筹资金额。

中国证监会新闻发言人张晓军称，7月上旬拟安排10家企业IPO，筹资金额会相应的减少。

他在证监会例行新闻发布会上表示，基本养老金入市具有重要意义，有利于资本市场长期稳定发展，将积极支持养老、保险、QFII等长期资金入市。

他提到，合格境外机构投资者（QFII）额度将从800亿美元增加到1,500亿美元。

中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至6月29日，已有273家QFII合计获批755.42美元的投资额度。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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