国泰君安拟对融券交易临时性管制 暂停融资券源供给

路透上海7月3日 - 中国国泰君安证券公司(601211.SS)周五公告称，近期市场剧烈波动，为防范融券卖出交易对股票价格的冲击，减缓对市场预期的负面影响，维护市场稳定，公司拟对融券交易采取临时性限制措施。

国泰君安将暂停公司融券券源供给，对融券客户异常交易行为进行严格监控。

国泰君安还指出，近期市场出现大幅回调，风险得到进一步释放。为发挥融资融券业务逆周期调节的功能，引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司将上调2,257只股票的折算率。

国泰君安决定对所有可充抵保证金股票折算率上调5%，对于周三已上调的业绩较为优异的蓝筹股在此基础上再上调折算率5%。调整后的折算率及保证金比例，于下周一生效。

国泰君安周二稍晚宣布，市场近期出现大幅回调，蓝筹板块的投资价值已逐渐显现。公司决定自周三起上调沪深300部分成分股折算率，并相应下调融资保证金比例。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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