中国证监会减少新股发行家数及筹资额 支持长线资金入市（更新版）

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路透北京／上海7月3日 - 中国股市沪综指周五收跌5.8%再创逾三个月新低之后，证监会当日表示，考虑到近期市场情况，将相应减少新股发行家数及筹资金额。7月上旬拟安排10家企业首次公开发行（IPO），筹资金额会相应的减少。

对于外界关于暂停IPO救市的提议，中国证监会新闻发言人张晓军回应称，“企业通过IPO募集资本金是资本市场的基本功能”，不过证监会会考虑相应减少新股发行家数及筹资金额。

今年1月以来中国证监会一度每月下发一批新股发行批文，数量在20-30家，4月起改为一个月两批，6月中国证监会共下发52家新股发行批文，其中第二批共28家自今日起开始申购。

他还表示，证监会一直积极支持养老金、保险资金、QFII（境外合格机构投资者）和RQFII（人民币境外合格机构投资者）等各类境内外长期资金入市。养老金入市具有重要意义，有利于资本市场长期稳定发展。

刚分布的基本养老保险基金投资管理办法（征求意见稿）允许养老金投资股票、股票基金等权益类产品，上限为其资产净值30%。

他提到，证监会正会同相关部门，积极研究完善QFII、RQFII和QDII（境内合格机构投资者）制度，修订整合有关法规。

中国证监会此前已宣布，将QFII额度将从800亿美元增加到1,500亿美元，RQFII试点也已从香港扩展到伦敦、新加坡等13个国家或地区，投资额度合计9,700亿元人民币。

中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至6月29日，已有273家QFII合计获批755.42美元的投资额度。（完）

(发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)

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