中国证监会减少新股发行家数及筹资额 支持长线资金入市（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和背景)
路透北京／上海7月3日 - 中国股市沪综指周五收跌5.8%再创逾三个月新低之后，证监会当日表示，考虑到近期市场情况，将相应减少新股发行家数及筹资金额。7月上旬拟安排10家企业首次公开发行（IPO），筹资金额会相应的减少。
对于外界关于暂停IPO救市的提议，中国证监会新闻发言人张晓军回应称，“企业通过IPO募集资本金是资本市场的基本功能”，不过证监会会考虑相应减少新股发行家数及筹资金额。
今年1月以来中国证监会一度每月下发一批新股发行批文，数量在20-30家，4月起改为一个月两批，6月中国证监会共下发52家新股发行批文，其中第二批共28家自今日起开始申购。
他还表示，证监会一直积极支持养老金、保险资金、QFII（境外合格机构投资者）和RQFII（人民币境外合格机构投资者）等各类境内外长期资金入市。养老金入市具有重要意义，有利于资本市场长期稳定发展。
刚分布的基本养老保险基金投资管理办法（征求意见稿）允许养老金投资股票、股票基金等权益类产品，上限为其资产净值30%。
他提到，证监会正会同相关部门，积极研究完善QFII、RQFII和QDII（境内合格机构投资者）制度，修订整合有关法规。
中国证监会此前已宣布，将QFII额度将从800亿美元增加到1,500亿美元，RQFII试点也已从香港扩展到伦敦、新加坡等13个国家或地区，投资额度合计9,700亿元人民币。
中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至6月29日，已有273家QFII合计获批755.42美元的投资额度。（完）
(发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)
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