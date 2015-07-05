中国央行和汇金驰援证监会稳定股市 中国式平准基金呼之欲出

路透北京7月5日 - 中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

中国证监会网站周日晚公告称，决定充分发挥中证金的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。证监会并明确近期将没有新股发行，证实部分股指期货账户已被限制开仓。

中国社科院研究员刘煜辉教授指出：“中国式的平准基金最终确定为“证券金融公司+央行流动性”，无规模表述充满了想象力，意味着这个流动性可能是无限量的，直至市场最终恢复正常秩序。”

他估计，剩下的就是稳定市场的交易策略的选择，可能采取期货+现货同时操作的方式，中证500指数期货<0#CIC:>将成为决胜的引领性指标。

中国股市沪综指.SSEC上周大幅下跌12%，收报3,686.9点，无视中国央行6月末降准降息，以及当周证监会多项稳定股市措施。沪指周五收报3,686.9点，较6月12日高点累计跌去28.8%。

针对周末新出台的一系列利好措施，中国国际经济交流中心研究部部长徐洪才预计，上证综指3,600点是政策底，4,500以下券商承诺不减持。因此，4000点大概是价值中枢。但后市个股仍会出现大的分化和震荡，而大盘趋于走稳。一些市盈率低的蓝筹股将会受到市场追捧。

证监会周日晚发布新闻发言人答记者问称，中金所按照相关规定，对交易股指期货合约特别是中证500股指期货合约的部分账户采取了限制开仓等监管措施。上周五，股指期货收盘价已高于现货价格。

路透周五引述消息人士报导称，中国金融期货交易所已暂停了19个帐户开期指空仓，期限为一个月。

同时证监会要求中金所继续实施前期有效措施，配合证监会对各种涉嫌违法违规的行为进行专项核查。证监会对恶意做空、利用股指期货进行跨期现市场操纵等违法行为，一经核实，将依法予以严惩。

证监会公告并未具体说明央行给予中证金流动性支持的方式。目前中国央行网站尚未发布相关公告。

**先稳蓝筹股**

针对近期股指暴跌，中国证监会一直紧锣密鼓地出台救市措施。证监会系统的券商和基金公司于周六宣布加入稳定市场行列。

中国21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。

而周日驰援证监会的不仅有央行，还有汇金公司。隶属财政部系统的中央汇金公布，近期已在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

中信证券分析师向启表示，从金融安全的角度来讲，国家还是更多的考虑到上证50、或一些大型的国有企业的股票等，因为这里面有很多融资融券。不能让散户的资金都爆仓，否则会发生金融安全和社会稳定方面的问题。

向启预计，未来也有可能出现在上证50，上证指数，沪深300等都不跌了，每天还是会出现多只个股下跌的可能性。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。

中国中央汇金投资有限公司2008年以来在二级市场上增持了工商银行(601398.SS)(1398.HK)等上市金融机构A股股份，且购入ETF。今年5月底时其出售了部分增持的工行和建行(601939.SS)(0939.HK)股份和ETF。

**短线反弹高度存分歧**

监管层本次稳定市场决心之大，从新股发行暂停的力度可见一斑。

28家已经获得IPO（首次公开发行）批文的公司周六晚间分别通过上海证券交易所和深圳证券交易所公告，称因近期市场波动较大，发行人和保荐机构决定暂缓后续发行工作，已经启动申购程序的将退回申购资金。

对于28家拟上市公司暂缓发行，证监会确认近期将没有新股发行。下一步新股发行审核工作不会停止，但将大幅减少新股发行家数和发行融资数额。

南方基金首席策略分析师杨德龙认为，央行对中证金的流动性支持，加上周末出台的所有利好措施，会有效刺激市场信心，下周预计市场会反弹。

此前，25家公募基金周六开会倡议把握市场机遇，将加快偏股型基金的申报和发行，并根据基金契约规定，完成新增资金建仓。参会基金公司董事长和总经理承诺会积极申购本公司偏股型基金，并至少持有一年以上。

“市场经过近期大幅调整，很多股票已显示投资价值，为数千亿新增公募资金提供了难得的投资良机。”刊登在中国证券基金业协会网站上的会议纪要称。

而多达69家未参加周六会议的公募基金公司周日表示，坚决支持有关精神，自愿加入支持行列。

尽管市场普遍相信政策底已确立，然而对股市短期反弹的高度仍有持谨慎看法者。

首创证券研发部总经理王剑辉分析称，监管部门推出的一系列稳定市场的措施有助于市场平稳度过调整期,但这一次调整最主要内在因素是市场过快上涨造成的市场有调整需求。无论出台何种措施，对后市的判断不能过于乐观。

他预计，调整的时间还应该延续一到两个月左右，才能够充分消化前期情绪上的波动和资金上的获利盘。尽管利好政策值得欢迎，也会明显产生良好反响，但市场真正走好还需要经过调整之后，有基本面的支持，业绩的支撑或者是改革预期兑现的预期支撑。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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