沪综指早盘收涨2.2% 卖盘仍汹涌致大盘高开低走缩减升幅

路透北京7月6日 - 在周末公布多项重磅利好之后，中国股市周一早盘一度高开7.8%，但卖盘蜂拥而出令股指逐步震荡回落，升幅明显缩减，中小板及创业指数则翻绿。蓝筹股板块和中小盘股走势明显分化，而中石油(601857.SS)及农业银行(601288.SS)的涨停反而有可能令投资者信心趋弱，料后市大盘可能再现回落。

沪综指.SSEC早盘收报3,766.37点，涨79.46点或2.16%；沪综指开盘报3,975.214点，为全日最高。

“今日走势特点就是分化，压力比较大的区域还是创业板、中小板高估值的股票。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他并认为，前期创业板、中小板的高估值股票过快上涨导致股价透支较明显，仍存在调整压力，但蓝筹股板块则相对稳定，避免了负面情绪在场内的扩散，对缓解恐慌情绪已有效果。

上证50ETF(510050.SS)早盘收报2.737元，涨6.13%，该基金开盘涨停，报2.837元。创业板则收跌4.01%，两市跌停板个股逾400家。

在21家券商出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。

沪深300期指7月主力合约CIFN5早盘收报4,010.2点，涨幅1.2%，中证500期指7月主力合约CICN5早盘收报7,037.2点，跌幅5.18%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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