沪综指震荡收升2.4% 蓝筹股护盘拉抬股指但中小盘个股普跌

路透北京7月6日 - 中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，尾盘出现连续拉升。分析师指出，虽然监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开，但主力资金入场购买蓝筹继而拉抬股指的传统做法可能没有对症下药，因此出现仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况。在市场结构没有改变且救市方法或存问题的情况下，短期底部尚不明朗，预计大盘继续维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,775.912点，涨88.997点或2.41%。今日沪综指振幅高达8.74%，盘中最低探至3,653.04点。上证A股今日成交9,386亿元人民币，上日为6,435亿元。

“我感觉救的方式方法不太对，整个市场做多的情绪并不是一点突破的，需要全面开花的。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。

他并认为，国家队入场买石油石化和银行板块继而拉升股指时，创业板是在被动下跌的，此举对改变市场结构、提振市场信心的作用较小。

今日从板块看，仅有银行、保险、券商等主力大盘蓝筹板块上涨，绝大多数板块均在下跌。

罗文波认为，可以尝试的方法很多，比如券商出资1,200亿元完全可以购买两融标的中跌幅较大的个股，既可以作为未来融券的券源，又弥补了国家队资金主攻大盘蓝筹的偏颇。

在21家券商上周末承诺出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司亦宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

“这样救市场不太容易稳下来，现在主要问题就是（两融）平仓盘。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并认为，救市可能还要对症下药，比如可以考虑形成一个平准基金，去接平仓盘的股票，并在交易时段外平仓，如果这样救市的有效性可能更强。否则只是一味地买大盘蓝筹对解决问题的作用不大。

招商证券策略研究师王稹认为，今日盘中小股票还在下跌说明市场在如何判断小股票估值问题上分歧较大，这可能正是市场自发选择估值较低且滞涨的大盘蓝筹股的原因。

今日盘中跌停个股逾600只，创业板收跌4.28%至2,493.83点。

沪深300指数.CSI300收报3,998.54点，涨2.90%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报4,040.6点，涨1.97%，成交2，000,696手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出133.85亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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