沪综指低开逾3%后收窄跌幅 中证500期指跌势放缓

路透上海7月7日 - 中国股市沪综指.SSEC周二开盘大跌逾3%，之后受权重股继续护盘提振跌幅收窄。而作为空方力量主战场的中证500期指，亦因中金所发布日内单方向交易量的限制新规，空头力量受到削弱，早盘跌势有所放缓。

开盘时，沪综指报3,654.778点，跌121.135点或3.21%；沪深两市仅32只股票开盘上涨。而昨日大涨的中国石油(601857.SS)、工商银行(601398.SS)开盘出现近1%的下跌，中石油昨日收于涨停，工商银行涨9.5%。

北京时间9:36，沪综指跌幅收窄至1.86%报3,705.718点。中石油转为上涨4.5%。

中证500期指主力7月合约早盘跌1.5%，该合约稍早开盘时上涨0.88%。

中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

上海证券报周二报导，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已于周一早间将超过1,280亿元人民币的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，同时还有更多券商响应中国证券业协会倡议，参与救市行动。上证报还指出，仅7月6日一天之内，预计大型险企合计净买入资金达到数百亿元人民币蓝筹ETF基金和成分股，且这种净买入状态将有望持续。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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