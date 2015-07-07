沪综指早盘收挫逾3% 杠杆资金出逃致市场负面循环持续

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指.SSEC周二早盘收挫逾3%。分析师指出，现在市场上最大的风险仍在于融资盘的减仓压力，虽近期市场总体融资余额有所下降，但仍有部分融资盘已逼近密集平仓期，盘中抛压依旧较重。当前市场信心未稳，预期普遍较为悲观，融资杠杆资金出逃意愿不减，短期市场负面循环或将持续。

沪综指早盘报3,655.65点，跌120.27点或3.19%；今日早盘沪综指振幅高达4.37%，盘中最低探至3,585.40点。上证A股今日早盘成交3,572亿元人民币，上日全日为9,386亿元。

“（接盘）资金量还是很有限，融资盘平仓抛盘的压力还是太大。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

信达证券策略分析师艾宜认为，若股市持续下跌，会给中国金融体系稳定乃至宏观经济稳定造成严重影响。国家已启动的救市政策，近期市场多空双方将展开激烈博弈，盘面或有大幅波动。

中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货<0#CIC:>客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

上海证券报周二报导，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已将超1,280亿元人民币资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，同时还有更多券商响应中国证券业协会倡议，参与救市行动。上证报还指出，7月6日预计大型险企合计净买入资金达到数百亿元人民币蓝筹ETF基金和成分股，且这种净买入状态将有望持续。

上证50ETF(510050.SS)早盘收报2.68元，跌2.26%，创业板早盘收跌5.66%，沪深300期指7月主力合约CIFN5早盘收报3,879.0点，跌2.86%，中证500期指7月主力合约CICN5早盘收报6,810.2点，跌幅5.82%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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