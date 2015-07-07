沪综指收跌1.3% 两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。在国家队护盘和空头砸盘方向不一，且中小个股止跌回升、去杠杆趋势发生逆转的信号明晰之前，短期底部尚不明朗，预计大盘还将维持弱势震荡格局。

沪综指.SSEC收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%。上证A股今日成交7,738亿元人民币，上日为9,386亿元。

“不能只拉大盘蓝筹股，（这类股）前期持仓比例就不是很大。”长城证券分析师汪毅说，想要恢复市场人气，还是要把这轮行情下跌幅度过大的前期龙头股拉起来。

而代表此轮下跌行情空方主力的中证500期指<0#CIC:>今日再度收报跌停。中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货<0#CIC:>客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

对此汪毅认为，政府将很多市场化的行为变为行政化手段，这不免令投资者产生朝令夕改的担忧，同时也不利于信心的拢聚。

而瑞银证券策略分析师杨灵修认为，这轮大跌的根源在于杠杆，且目前有从“被动去杠杆”向“主动去杠杆”的方向转变，且去杠杆趋势真正逆转的信号尚未出现。

“作为投资者来说，是trade on expectation（根据预期交易）的，如果预期是未来继续震荡，会自动降杠杆，哪怕融资标的不跌还是会降杠杆。”他称，在这种螺旋式下跌的行情中，只有等待杠杆出清才能稳定下来。

今日保险、银行板块均逆势上涨，中国平安(601318.SS)、中国人寿(601628.SS)均收报涨停，中国平安成交金额达679亿元，为上市以来最高；中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)则明显缩减涨幅。

万联证券分析师沈赟认为，当前的关键在于国家队护的是权重蓝筹股，而空头砸的是作为融资盘、配资盘标的中小盘股，方向不一，自然效果也就不理想。

今日盘中跌停个股逾1,700只，创业板收跌5.69%至2,352.01点。

沪深300指数.CSI300收报3,928点，跌1.76%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报3,696.8点，跌7.42%，成交1,518,689手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出102.56亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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