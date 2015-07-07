沪综指收跌1.3% 两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月7日 - 中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。在国家队护盘和空头砸盘方向不一，且中小个股止跌回升、去杠杆趋势发生逆转的信号明晰之前，短期底部尚不明朗，预计大盘还将维持弱势震荡格局。
沪综指.SSEC收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%。上证A股今日成交7,738亿元人民币，上日为9,386亿元。
“不能只拉大盘蓝筹股，（这类股）前期持仓比例就不是很大。”长城证券分析师汪毅说，想要恢复市场人气，还是要把这轮行情下跌幅度过大的前期龙头股拉起来。
而代表此轮下跌行情空方主力的中证500期指<0#CIC:>今日再度收报跌停。中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货<0#CIC:>客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。
对此汪毅认为，政府将很多市场化的行为变为行政化手段，这不免令投资者产生朝令夕改的担忧，同时也不利于信心的拢聚。
而瑞银证券策略分析师杨灵修认为，这轮大跌的根源在于杠杆，且目前有从“被动去杠杆”向“主动去杠杆”的方向转变，且去杠杆趋势真正逆转的信号尚未出现。
“作为投资者来说，是trade on expectation（根据预期交易）的，如果预期是未来继续震荡，会自动降杠杆，哪怕融资标的不跌还是会降杠杆。”他称，在这种螺旋式下跌的行情中，只有等待杠杆出清才能稳定下来。
今日保险、银行板块均逆势上涨，中国平安(601318.SS)、中国人寿(601628.SS)均收报涨停，中国平安成交金额达679亿元，为上市以来最高；中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)则明显缩减涨幅。
万联证券分析师沈赟认为，当前的关键在于国家队护的是权重蓝筹股，而空头砸的是作为融资盘、配资盘标的中小盘股，方向不一，自然效果也就不理想。
今日盘中跌停个股逾1,700只，创业板收跌5.69%至2,352.01点。
沪深300指数.CSI300收报3,928点，跌1.76%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报3,696.8点，跌7.42%，成交1,518,689手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出102.56亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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