沪综指收跌5.9% 救市策略调整但仍难以恢复市场信心

路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周三收跌5.9%，创业板指数则翻红微升。分析师表示，今日国家队资金调整救市策略，在保证权重蓝筹股稳定前提下，腾出部分资金买入具备价值投资的中小板及创业板个股，对于拢聚人气并吸引观望资金入市起到一定作用，但仍难恢复市场信心，预计大盘短线继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报3,507.192点，跌219.93点或5.9%。上证A股今日成交6,990亿元人民币，上日为7,738亿元；创业板收涨0.51%至2,364.05点。

“今天这种在创业板买票的做法我觉得挺好的，如果再买两天，可能很多（个股）都会被盘活。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。

他并认为，很多中小股票跌得很便宜，但因为投资者对个股基本面不熟所以不敢抄底，但国家队进场抄底扫货的示范带头作用明显，市场信心或会因此有所提升。

中国证监会新闻发言人邓舸周三在答记者问中提到，为恢复市场正常交易，中国证券金融股份有限公司将在继续维护蓝筹股稳定的同时，加大对中小市值股票的购买力度，缓解市场流动性紧张状况。

国金证券策略总监李立峰认为，在救市资金有限的情况下，必须明确救市目标：对于大盘蓝筹只要托住维稳即可；剩下的资金可以入场抄底调整充分且具备价值投资的中小板股票，毕竟市场要有赚钱效应才有资金入场。

中证金并发布公告称，通过股票质押的方式，向21家证券公司提供了2600亿元的信用额度，用于证券公司自营增持股票。

对此罗文波认为，此举相当于盘活了券商自营手中无法变现的股权质押股票。券商可以利用置换出的信用额度购买两融标的，以解决融券券源不足的问题。

中国证监会今日还出台了关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知中指出，鼓励上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价，并大幅放宽公司高管增持本公司股票的限制。

李立峰认为，前期产业资本套现不仅消耗流动性，也对市场信心构成了负面影响。上述措施的推出对于恢复市场信心起到了很好的带头示范作用。

今日沪市上涨个股仅14家，中国人寿(601628.SS)、中国银行(601988.SS)等权重蓝筹继续护盘。而较多中小市值个股盘中获大笔资金买入，纷纷脱离跌停并明显缩减跌幅。

沪深300指数.CSI300收报3,663.04点，跌6.75%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收报跌停，成交414,264手，中证500、上证50主力7月合约亦收报跌停。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出65.87亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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