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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 16:29 BJT

中国财政部承诺不减持所持上市公司股票 支持国有金融企业增持

路透北京7月8日 - 中国财政部周三表示，股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，以促进资本市场持续稳定健康发展，维护上市公司各类股东合法权益。

财政部网站刊登新闻稿称，财政部要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。

财政部将进一步支持国有金融企业发展，加大服务实体经济的力度，提供优质金融服务，提升经营业绩。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)

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