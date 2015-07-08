中国财政部承诺不减持所持上市公司股票 支持国有金融企业增持

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月8日 - 中国财政部周三表示，股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，以促进资本市场持续稳定健康发展，维护上市公司各类股东合法权益。
财政部网站刊登新闻稿称，财政部要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
财政部将进一步支持国有金融企业发展，加大服务实体经济的力度，提供优质金融服务，提升经营业绩。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。