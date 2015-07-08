中央汇金承诺不减持持有的股票 支持控股机构择机增持

路透北京7月8日 - 中国中央汇金公司周三公告称，坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票，支持控股机构择机增持。

中央汇金公司近期已在二级市场买入了ETF，并将继续买入操作。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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