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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 13:35 BJT

沪综指午后大涨5% 大盘股反弹助多头扩大战果

路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周四午后涨幅扩大至逾5%。分析师指出，经历连续下跌后，相当多个股在技术上有反弹需求，而且近日各部委公布多项利好政策，政策累积效应正体现，相当多股票早盘即出现反弹，而上午表现疲软的部分蓝筹股午后大幅上涨，推动股指快速上扬。

午市开盘20分钟，沪综指.SSEC报3,685.125点，涨177.933点或5.07%，稍早曾至3,713.68点，涨幅为5.89%。

一些蓝筹股午后止跌反弹，中国平安(601318.SS)和中国石化(600028.SS)午后均上涨逾3%，上午收市时两股分别下跌1.5%和3.87%。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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