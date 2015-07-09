沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅 多头全面反击逾千股涨停

路透北京7月9日 - 中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。分析师表示，各部委联合发力救市累计效应终发挥作用，前期困扰市场的融资平仓盘和恶意做空现象基本消除，多头全面反击逾千股涨停。但由于两市还有逾千只个股停牌，因此后市复牌情况成为影响大盘走势的一个关键因素，预计沪综指短线继续维持震荡反弹走势。

沪综指.SSEC收报3,709.330点，涨202.14点或5.76%，此前最大单日涨幅为2009年3月4日的6.12%。上证A股今日成交6,701亿元人民币，上日为6,990亿元；创业板收涨3.03%至2,435.75点。

“警报应该解除了，因为大面积涨停之后就没有那么多平仓盘了。”新时代证券研究总监孙卫党称，随着股指期货问题得到解决，个股大面积涨停又使得平仓盘问题消失，这样一来危机就消除了。

周四中证500期指四张合约全部封住涨停板。

本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。此外中金所8日数据显示，国家队主力中信期货当日在中证500期指7月主力合约IF1507上大幅增持多单30,558手，对应合约价值超过300亿，保证金超过60亿元。

不过今日两市停牌个股仍然超过1,400家，这些股票如何复牌对后市大盘走势无疑有着重要影响。对此孙卫党认为，如果短时间内停牌个股大面积复牌，一旦市场没有那么强势，这些股票可能补跌，继而再次触发平仓压力，因此复牌策略非常关键。

“（正式确立）警报解除还要看明后两天中小板指和创业板指的表现，因为太多的股票停牌。”万联证券分析师沈赟说。

今日创业板指100只成分股中只有24只在正常交易，而中小板指100只成分股中也仅有38家在正常交易。

沈赟认为，复牌的节奏非常重要，因为停牌个股中依然存在平仓需求，待平仓压力逐渐释放之后，市场就稳定了。

他并认为，有关证监会暂停发审会和初审会的市场传闻对今日市场人气的提振作用也非常明显，同时公安部副部长带队到证监会排查恶意卖空线索一事对空头的震慑作用也非常明显，这也是今日中证500期指表现强势的原因。

沪深300指数.CSI300收报3,897.63点，涨6.40%；沪深300指数期货主力7月合约收报涨停，成交618,633手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出34.75亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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